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Ко је кажњен, а против кога је обустављен поступак: РЕМ донио одлуку

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АТВ редакција
10.11.2026 12:25

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Савјет Регулаторног тијела за електронске медије (РЕМ) изрекао је на данашњој седници мјеру ТВ Курир и на један дан забранио емитовање емисије "Дневник" и на два дана емитовање емисије "Вести" на тој телевизији. Савет РЕМ-а изрекао је меру упозорења због ненамерно учињене грешке ТВ В5 из Ваљева. Мјера је донијета због реемитовања програма Информер ТВ "Специјал".
Фото: TANJUG/ DEJAN ŽIVANČEVIĆ

Савјет Регулаторног тијела за електронске медије изрекао је телевизији Курир забране емитовања Дневника у трајању од једног дана и Вијести у трајању од два дана, док је телевизији В5 из Ваљева изречена мјера упозорења. Телевизији Прва једнодневна забрана оглашавања.

На сједници Савјета Регулаторног савета за електронске медије изречено је неколико мјера телевизијама против којих је покренут испитни поступак због кршења медијских права.

Телевизији Курир изречене су мјере забрана емитовања Дневника у трајању од једног дана и забрана емитовања емисије Вијести у трајању од два дана, због кршења извјештавања током предизборне кампање.

Против Телевизије Курир поступак је био покренут због емисије "Пулс Србије" емитоване 7. октобра.

Телевизији В5 из Ваљева изречена је мјера упозорења, "због ненамјерно учињене грешке" ТВ В5 из Ваљева. Мјера је донесена због реемитовања програма Информер ТВ "Специјал".

Телевизији Прва изречена је мера забране оглашавања у трајању од једног дана, јер емисија против које је покренут испитни поступак више не постоји, тачније престала је да се емитује.

Јелена Карлеуша

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Кривична пријава против Јелене Карлеуше

"Пуномоћник ТВ Прва, адвокат Слободан Кремењак рекао је да се пријава односи на емисију "Дан на дан" која "није на програму већ извјесно вријеме".

"Тако да је пружалац медијске услуге ту одлуку донио прије и невезано за сам поступак који сте ви покренули", додао је адвокат Кремењак.

На дневном реду је и поступак против Информера. Уочи сједнице, испред сједишта Савјета РЕМ-а организован је скуп подршке Информеру.

Савјет РЕМ-а је 4. новембра једногласно одлучио да забрани емитовање емисије "Прве инфо" на Телевизији Информер у трајању од седам дана. Примјена те забране почела је данас.

(РТС)

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