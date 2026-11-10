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Кривична пријава против Јелене Карлеуше

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АТВ редакција
10.11.2026 12:19

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Јелена Карлеуша
Фото: Youtube/AmiG Show

Удружење Еко стража из Србије поднијело је Посебном одјељењу за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Београду кривичну пријаву против пјевачице Јелене Карлеуше и бивше генералне директорке РТС-а Мање Грчић.

Како је удружење објавило на Инстаграму, пријава је поднесена због сумње на кривична дјела давања и примања мита, трговине утицајем и злоупотребе службеног положаја.

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Повод је преписка коју је Карлеуша у понедјељак, 9. новембра, сама објавила на мрежи Икс. На снимку екрана разговора с Мањом Грчић, у поруци од 31. августа, Карлеуша тражи услугу за Вукашина Катића, кандидата на конкурсу РТС-а.

"Имам једну молбу за тебе, наравно уз велико враћање услуге и реванш. А то је мој Вукашин. Вукашин Катић. Он је моје дијете. Значи ми ако можеш да му даш шансу, сигурна сам да ће ти пружити 300%. Сви имају неку везу, преко неког су дошли на тај конкурс, он је дошао сам и не зна да ти пишем поруку", написала је Карлеуша.

Поруку завршава ријечима да би "било супер" ако може и да би Грчић имала "велики реванш" од ње.

Карлеуша је преписку подијелила као одговор на Катићеву објаву на Иксу, у којој је навео да о њој не жели говорити ружно. Пјевачица је написала да је згађена, тврдећи да му је годинама помагала и да је за њега молила да не добије отказ на Пинку, а потом и да га запосле на РТС-у.

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Катић је недавно објавио да постаје дио РТС-а. Након Карлеушине објаве поручио је да је посао добио поштено, пријавом на конкурс за нова ТВ лица, те је објавио мејлове о пријави и позиву на кастинг.

Траже комплетну преписку

У Еко стражи истичу да је РТС јавни сервис који финансирају сви грађани Србије кроз таксу и буџет, те да се запошљавање у њему мора заснивати на знању и условима конкурса, а не на везама и обећаним услугама.

Пријавом траже да тужилаштво реагује на објаву за коју сматрају да показује елементе наведених кривичних дјела, те да прибави комплетну преписку и документацију конкурса.

Из удружења су најавили да ће јавност обавјештавати о даљем току поступка.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Јелена Карлеуша

РТС

Кривична пријава

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