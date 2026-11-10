Кривична пријава против Јелене Карлеуше

Аутор:АТВ редакција
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Удружење Еко стража из Србије поднијело је Посебном одјељењу за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Београду кривичну пријаву против пјевачице Јелене Карлеуше и бивше генералне директорке РТС-а Мање Грчић.
Како је удружење објавило на Инстаграму, пријава је поднесена због сумње на кривична дјела давања и примања мита, трговине утицајем и злоупотребе службеног положаја.
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Повод је преписка коју је Карлеуша у понедјељак, 9. новембра, сама објавила на мрежи Икс. На снимку екрана разговора с Мањом Грчић, у поруци од 31. августа, Карлеуша тражи услугу за Вукашина Катића, кандидата на конкурсу РТС-а.
"Имам једну молбу за тебе, наравно уз велико враћање услуге и реванш. А то је мој Вукашин. Вукашин Катић. Он је моје дијете. Значи ми ако можеш да му даш шансу, сигурна сам да ће ти пружити 300%. Сви имају неку везу, преко неког су дошли на тај конкурс, он је дошао сам и не зна да ти пишем поруку", написала је Карлеуша.
Поруку завршава ријечима да би "било супер" ако може и да би Грчић имала "велики реванш" од ње.
Карлеуша је преписку подијелила као одговор на Катићеву објаву на Иксу, у којој је навео да о њој не жели говорити ружно. Пјевачица је написала да је згађена, тврдећи да му је годинама помагала и да је за њега молила да не добије отказ на Пинку, а потом и да га запосле на РТС-у.
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Катић је недавно објавио да постаје дио РТС-а. Након Карлеушине објаве поручио је да је посао добио поштено, пријавом на конкурс за нова ТВ лица, те је објавио мејлове о пријави и позиву на кастинг.
У Еко стражи истичу да је РТС јавни сервис који финансирају сви грађани Србије кроз таксу и буџет, те да се запошљавање у њему мора заснивати на знању и условима конкурса, а не на везама и обећаним услугама.
Пријавом траже да тужилаштво реагује на објаву за коју сматрају да показује елементе наведених кривичних дјела, те да прибави комплетну преписку и документацију конкурса.
Из удружења су најавили да ће јавност обавјештавати о даљем току поступка.
Iskreno, ZGADJENA sam ovim sto sam procitala. Vukasin Katic je momak kog sam maloletnog zatekla na mojoj terasi, na koju je neovlasceno usao da se slika kao moj fan. Pruzila sam mu ruku. Spavao je u mojoj kuci, vozio je moja kola, hranila sam ga, oblacila, davala mu novac, vodila ga na putovanja, pomagala u svakom smislu. Molila za njega da mu ne daju otkaz na Pinku jer nije savesno obavljao posao a onda i molila za njega da ga zaposle na RTS-u. Najmanje sto je morao da napise jeste HVALA. Vukasine, SRAM TE BILO. I tebe i Milosa.— Jelena Karleuša (@karlinbich) November 9, 2026
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