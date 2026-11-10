Кривична пријава против Јелене Карлеуше

Iskreno, ZGADJENA sam ovim sto sam procitala. Vukasin Katic je momak kog sam maloletnog zatekla na mojoj terasi, na koju je neovlasceno usao da se slika kao moj fan. Pruzila sam mu ruku. Spavao je u mojoj kuci, vozio je moja kola, hranila sam ga, oblacila, davala mu novac, vodila ga na putovanja, pomagala u svakom smislu. Molila za njega da mu ne daju otkaz na Pinku jer nije savesno obavljao posao a onda i molila za njega da ga zaposle na RTS-u. Najmanje sto je morao da napise jeste HVALA. Vukasine, SRAM TE BILO. I tebe i Milosa.