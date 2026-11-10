Рођен у Кини, одрастао у Бразилу: У Румунији постао православни свештеник

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Рођен у Кини, одрастао у Бразилу, а образовање стекао у Румунији, Дионисије Кенан Ванг има животну причу каква се ријетко среће.
У Румунију је стигао 2014. године, првобитно како би студирао теологију, а у недјељу, 8. новембра 2026. године, постао је први православни свештеник кинеског поријекла у историји Румунске православне цркве.
Остали спортови
Туга у Српској: Прерано преминуо познати каратиста
Његово рукоположење уприличено је у Митрополитској катедрали у Клуж-Напоки, а нови свештеник службу ће обављати у цркви Преображења Господњег, гдје ће се богослужења одржавати на румунском и енглеском језику.
Његов необичан животни пут привукао је пажњу јавности, посебно због чињенице да је рођен на Далеком истоку, а након година проведених на другом континенту пронашао своје мјесто у православној цркви у Румунији.
Дионисије Кенан Ванг је теолог и историчар, а универзитетско образовање стекао је на Универзитету у Букурешту, преноси „Адеварул“.
Ванг је у Румунију дошао пошто му се изјаловио план да теологију студира у Грчкој. За упис му је био потребан сертификат о познавању грчког језика, који није имао, па је одлучио да потражи другу могућност. Избор је пао на Румунију, гдје је постојао припремни програм за учење језика.
Учење румунског језика није му представљало велики проблем, будући да је већ говорио енглески и португалски. Ипак, одлука да пресели није била само питање образовања, већ је, како објашњава, првенствено проистекла из његове духовне потраге.
Свијет
Ланчани судар у Бугарској: Расте број погинулих
Желио је да живи у земљи у којој православна вјера има значајно мјесто у животу заједнице.
"Имао сам ту вјерску потрагу и, пошто у Бразилу нисам могао ништа да промијеним, одлучио сам да преселим у земљу у којој већ постоји развијена инфраструктура православне цркве", објаснио је.
По доласку у Румунију наставио је академско усавршавање на Универзитету у Букурешту, гдје је студирао историју и православну теологију.
Име Дионисије изабрао је приликом крштења, у знак сјећања на Дионисија Ареопагита, атинског интелектуалца који се, према наводима из Дјела апостолских, преобратио у хришћанство након што је чуо апостола Павла како говори о "непознатом Богу".
Дионисије Кенан Ванг ожењен је Румунком. Након неколико година проведених у Букурешту, преселио се у Клуж-Напоку, гдје ће наставити свој свештенички позив.
Рукоположен је током Свете литургије у Митрополитској катедрали Успења Пресвете Богородице.
Бања Лука
Сједница бањалучке Скупштине 19. новембра
Нови свештеник биће ангажован у оквиру православне мисије намијењене, између осталог, и имигрантима који живе у Румунији.
(Телеграф.рс)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму