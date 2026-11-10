Ланчани судар у Бугарској: Расте број погинулих

Аутор:АТВ редакција
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Најмање десет људи погинуло је у саобраћајној несрећи на ауто-путу на југоистоку Бугарске у којој је учествовало педесетак возила, а која се десила усљед густе магле, јавили су данас локални медији.
Најмање десет људи погинуло је у саобраћајној несрећи на ауто-путу на југоистоку Бугарске у којој је учествовало педесетак возила, а која се десила усљед густе магле, јавили су данас локални медијиГувернер региона Јамбол Георги Чалаков рекао је бугарској новинској агенцији БТА да је најмање десет особа погинуло и да је у судару учествовало педесетак возила.
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Према ријечима главног инспектора Министарства унутрашњих послова региона Јамбол Тодора Мишинева, још неколико особа блокирано је унутар возила.
"Тренутно је приоритет операција спасавања. Када се то заврши, биће покренут процедурални и истражни поступак", нагласио је Мишинев.
Локални медији наводе да је 27 повријеђених пребачено у регионалне болнице.
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