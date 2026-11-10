Logo

Ланчани судар у Бугарској: Расте број погинулих

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
АТВ редакција
10.11.2026 11:49

Коментари:

0
Ланчани судар у Бугарској: Расте број погинулих
Фото: Screenshot/X

Најмање десет људи погинуло је у саобраћајној несрећи на ауто-путу на југоистоку Бугарске у којој је учествовало педесетак возила, а која се десила усљед густе магле, јавили су данас локални медији.

Најмање десет људи погинуло је у саобраћајној несрећи на ауто-путу на југоистоку Бугарске у којој је учествовало педесетак возила, а која се десила усљед густе магле, јавили су данас локални медијиГувернер региона Јамбол Георги Чалаков рекао је бугарској новинској агенцији БТА да је најмање десет особа погинуло и да је у судару учествовало педесетак возила.

Судар 50 возила у Бугарској

Свијет

Најмање пет мртвих: Сударило се 50 возила

Према ријечима главног инспектора Министарства унутрашњих послова региона Јамбол Тодора Мишинева, још неколико особа блокирано је унутар возила.

"Тренутно је приоритет операција спасавања. Када се то заврши, биће покренут процедурални и истражни поступак", нагласио је Мишинев.

Локални медији наводе да је 27 повријеђених пребачено у регионалне болнице.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Бугарска

ланчани судар

погинули

несрећа

повријеђени

Коментари (0)

Више из рубрике

Судар 50 возила у Бугарској

Свијет

Најмање пет мртвих: Сударило се 50 возила

2 ч

0
Авион је направа за летење чврсте конструкције. Састоји се из тијела , опреме и погона.

Свијет

Драма на небу: Замало судар два путничка авиона

3 ч

0
Теретни брод плови Персијским заливом према Ормуском мореузу, посматран из Дубаија, Уједињени Арапски Емирати, у сриједу, 21. октобра 2026. године.

Свијет

Кроз Ормуски мореуз појачан пролаз танкера са гасом

4 ч

0
Предсједник САД-а Доналд Трамп говори током обиласка радова на изградњи балске сале Бијеле куће, у сриједу, 4. новембра 2026. године, у Вашингтону.

Свијет

Трамп: Техеран би желио да постине договор са Америком

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима