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Туга у Српској: Прерано преминуо познати каратиста

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АТВ редакција
10.11.2026 12:00

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Тришо Кукољ
Фото: Друштвене мреже

Туга у Републици Српској. Прерано је преминуо познати каратиста Тришо Кукољ, спортиста који је оставио дубок траг у граду Зворнику. Биће сахрањен у четвртак.

Зворнички спорт је остао без врхунског каратисте, тренера и оснивача карате клуба "Змај".

Човјек који је читав свој живот посветио спорту, свој овоземаљски живот је завршио на кошаркашком терену гдје га је издало његово велико срце, али ће остати у срцима свих Зворничана.

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Остаће упамћено да је Тришо Кукољ 1996. са 16 година био проглашен за најбољег спортисту на првом послијератном Избору најбољег спортисте Зворника.

Био је носилац црног појаса 3. дана у каратеу, а његов највећи успјех је освајање бронзане медаље на Отвореном првенству Јапана 2010. године.

Као тренер је радио са генерацијама младих каратиста које је учио правим животним вриједностима као што су поштовање, храброст и дисциплина.

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Иза себе jе оставио супругу Катарину, кћерке Теодору, Нађу, Катју и Калину, те сина Николу којима упујућемо искрено саучешће.

Кукољ ће бити сахрањен у четвртак 12.11.2026. на гробљу у Каракају, а опијело ће се служити у цркви у Каракају у 13.00 часова, пише "ИнфоБирач".

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Тагови :

Тришо Кукољ

Карате

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