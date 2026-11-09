Линдзи Вон поново мора на операцију, девети пут након тешког пада

Аутор:АТВ редакција
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Америчка скијашица, Линдзи Вон ускоро ће морати на девету операцију након тешког пада на Зимским олимпијским играма у Кортини д'Ампецо, а како је сама навела, она се нада да ће то бити посљедњи захват.
Она је о новој операцији говорила недавно на Већу модних дизајнера Америке (ЦФДА) у Њујорку, а истакла је да су јој лекари из лијеве ноге уклонили плочице и вијке, па су јој реконструисали предњи укрштени лигамент. Потпун опоравак очекује се за осам до девет мјесеци.
- Надам се да ће ово бити моја посљедња операција. Биће девета по реду - рекла је Вонова.
Одлуку о наставку каријере за сада није донијела.
- Осјећам да тренутно не могу да донесем никакву одлуку, ни ментално, а ни физички - рекла је и истакла да је веома мотивисана.
Вон је на Олимпијским играма у Италији пала након само 13 секунди након старта спуста и задобила је сложени прелом лијеве ноге. Од тада је имала осам операција, а амерички скијашки савез је уврстио у А тим за сезону 2026/27, преноси телеграф.
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