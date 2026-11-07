"Златна рукавица": Филип Џида и Анастасија Лукајић без премца у Бањалуци

Аутор:АТВ редакција
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Филип Џида домогао се "Златне рукавице", признања за најбољег боксера на истоименом престижном турниру који је ове године одржан у Бањалуци.
Српски боксер је бањалучкој публици приуштио сјајан меч у окршају са Пољаком Тимуром Цебеном и заслужено је стигао до ласкаве титуле.
Код дама је у рингу бриљирала Анастасија Лукајић, а “Златном рукавицом” за најбољу на турниру печатирала је побједу над Данкињом Дите Фршхолм.
Финалне вечери турнира на програму је било 13 борби у омладинској и сениорској конкуренцији. Најборбенији меч, по оцјени стручног жирија, приказали су Славијин Михајло Ђекић и Данац Матијас Мехмет Бујукдемир.
Задовољни су Славији што су положили још један организациони испит, а посебно су поносни што су на боксерску мапу вратили и свој меморијал Великана у знак сјећања на Средоју Зекановића, Драгана Батара, Радована Бисића и Маријана Бенеша.
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За најбоље у омладинској категорији проглашени су Хоџа Алтин и Наташа Лукић, а Тина Полетан је добила признање за најбољег судију турнира.
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