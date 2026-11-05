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Рукометаши Слоге вриједно раде за двомеч против Олимпијакоса

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Никола Лучић
05.11.2026 19:55

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РК Слога
Фото: АТВ

Прву препреку у ЕХФ Европа купу, рукометаши Слоге успјешно су прескочили. Пред њима је сада много тежи задатак. Добојлије чека двомеч против Олимпијакоса.

Рукометаши добојске Слоге у добром расположењу дочекују предстојеће изазове. Двомеч против Олимпијакоса у трећем колу ЕХФ Европског купа је велики испит за изабранике Миљана Станића, а тренер добојског тима вјерује у добро издање својих момака против грчког клуба.

Двије побједе и пораз остварили су рукометаши Слоге на старту нове сезоне у домаћем шампионату. За сада све иде према плану, момци вриједно раде и надају се остваривању свих првенствених циљева, као и добрим утакмицама против Олимпијакоса.

Оба дуела против Олимпијакоса биће одиграна у Пиреју 27. и 28. новембра. Прије пута у Грчку, Слогу очекују и мечеви у Првенству БиХ, први већ сутра против Вогошће у заосталој утакмици четвртог кола.

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Таг :

РК Слога

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