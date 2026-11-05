Преминуо Алан Џонс

Аутор:АТВ редакција
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Чувени Аустралијанац Алан Џонс, први возач који је освојио титулу шампиона Формуле 1 за екипу Вилијамс, преминуо је у 80. години, саопштила је данас његова породица, пренио је АП.
Џонс, који је титулу у Ф1 освојио 1980. године, преминуо је послије кратке болести.
- Са великом тугом обавјештавамо јавност да је преминуо наш вољени Алан. Много ће недостајати својим најближима, који ће га се радо сјећати, као и бројним навијачима на чијој је подршци увијек био захвалан - навела је у саопштењу његова супруга Аманда.
Џонс је рођен 1946. године у Мелбурну, а био је други и за сада посљедњи Аустралијанац шампион Ф1. Он је током каријере у Ф1 забиљежио 12 победа и 24 пласмана на побједничко постоље, преноси Танјуг.
Био је члан Аустралијске куће славних мотоспорта и Спортске куће славних Аустралије.
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