Он је нови Милорад Чавић: Алексеј освојио два сребра на Олимпијским играма

Аутор:АТВ редакција
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Српски пливач Алексеј Калањ освојио је другу медаљу на Олимпијским играма младих у Дакару! У трци на 50 метара делфин стилом, он је заузео друго мјесто и окитио се сребром.
Калањ је до великог успјеха дошао са временом 24.54, иза Египћанина Заина Алија (24.06), а испред Кипранина Ендруа Маркуса Лагутиса (24.57).
Неколико дана раније, он је на дупло дужој дистанци испливао сребрни резултат за 54.03 секунде и најавио да бисмо много тога од њега могли да видимо у годинама које слиједе.
Србија је у делфин стилу традиционално имала успјехе у посљедњих двадесетак година, а најбољи примјер за то је Милорад Чавић, који сада добија свог насљедника.
Алексеј Калањ је члан клуба 11. април, а његов тренер је Бојан Почуча. Од најмлађих дана је приказивао своје вјештине и свој таленат је сада преточио у успјех каријере, преноси телеграф.
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