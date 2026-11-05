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Он је нови Милорад Чавић: Алексеј освојио два сребра на Олимпијским играма

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05.11.2026 09:51

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Он је нови Милорад Чавић: Алексеј освојио два сребра на Олимпијским играма
Фото: Pixabay

Српски пливач Алексеј Калањ освојио је другу медаљу на Олимпијским играма младих у Дакару! У трци на 50 метара делфин стилом, он је заузео друго мјесто и окитио се сребром.

Калањ је до великог успјеха дошао са временом 24.54, иза Египћанина Заина Алија (24.06), а испред Кипранина Ендруа Маркуса Лагутиса (24.57).

Неколико дана раније, он је на дупло дужој дистанци испливао сребрни резултат за 54.03 секунде и најавио да бисмо много тога од њега могли да видимо у годинама које слиједе.

Србија је у делфин стилу традиционално имала успјехе у посљедњих двадесетак година, а најбољи примјер за то је Милорад Чавић, који сада добија свог насљедника.

Алексеј Калањ је члан клуба 11. април, а његов тренер је Бојан Почуча. Од најмлађих дана је приказивао своје вјештине и свој таленат је сада преточио у успјех каријере, преноси телеграф.

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Тагови :

пливање

медаље

Србија

Алексеј Калањ

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