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Кадети ВК Бањалука шампиони БиХ, Којчиновић доминира у свим категоријама

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АТВ редакција
09.11.2026 12:36

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Кадети ВК Бањалука шампиони БиХ
Фото: АТВ

Кадетска селекција Ватерполо клуба Бањалука освојила је првенство БиХ пошто је била најбоља у конкуренцији другопласираног Инвиктума из Сарајева (16:15), трећепласираног бањалучког Борца (19:18, петерци) и сарајевског Торпеда (21:19).

Сјајне партије у све три побједе најбољег ватерполо колектива у БиХ пружио је Петар Којчиновић. Овај тинејџер је са 27 голова понио титулу најбољег стријелца, али и најбољег играча турнира. Интересантно, Којчиновић је претходно проглашен и за најбољег играча сениорског турнира на којем су момци Слободана Граховца такође освојили титулу.

Прилику за хет-трик Бањалучани ће, као и Којчиновић, имати прилику за 15 дана када је на програму завршница јуниорског првенства.

За најбољег голман кадетског првенства БиХ проглашен је члан Инвиктума Харун Беглеровић.

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Тагови :

ватерполо

Бањалука

шампиони

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