Кадети ВК Бањалука шампиони БиХ, Којчиновић доминира у свим категоријама

Сјајне партије у све три побједе најбољег ватерполо колектива у БиХ пружио је Петар Којчиновић. Овај тинејџер је са 27 голова понио титулу најбољег стријелца, али и најбољег играча турнира. Интересантно, Којчиновић је претходно проглашен и за најбољег играча сениорског турнира на којем су момци Слободана Граховца такође освојили титулу.

Прилику за хет-трик Бањалучани ће, као и Којчиновић, имати прилику за 15 дана када је на програму завршница јуниорског првенства.

За најбољег голман кадетског првенства БиХ проглашен је члан Инвиктума Харун Беглеровић.