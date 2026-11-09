Кадети ВК Бањалука шампиони БиХ, Којчиновић доминира у свим категоријама

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Кадетска селекција Ватерполо клуба Бањалука освојила је првенство БиХ пошто је била најбоља у конкуренцији другопласираног Инвиктума из Сарајева (16:15), трећепласираног бањалучког Борца (19:18, петерци) и сарајевског Торпеда (21:19).
Сјајне партије у све три побједе најбољег ватерполо колектива у БиХ пружио је Петар Којчиновић. Овај тинејџер је са 27 голова понио титулу најбољег стријелца, али и најбољег играча турнира. Интересантно, Којчиновић је претходно проглашен и за најбољег играча сениорског турнира на којем су момци Слободана Граховца такође освојили титулу.
Прилику за хет-трик Бањалучани ће, као и Којчиновић, имати прилику за 15 дана када је на програму завршница јуниорског првенства.
За најбољег голман кадетског првенства БиХ проглашен је члан Инвиктума Харун Беглеровић.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Остали спортови
1 д0
Остали спортови
1 д0
Остали спортови
3 д0
Остали спортови
4 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму