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Адвокат Расела Бренда шокиран изјавама о жртвама на суду

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АТВ редакција
09.11.2026 18:30

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Комичар и глумац Расел Бренд напушта Крунски суд у Саутерку у Лондону, петак, 30. октобра 2026. године, где је оптужен за силовање и сексуални напад на шест жена.
Фото: Таnjug/AP Photo/Kin Cheung

Адвокат Расела Бренда описао је силовање своје клијенткиње као „краткотрајни пропуст“ и „потпуно непоштовање пристанка“, извjештава лист „The Sun“ .

На рочишту за изрицање пресуде у Крунском суду у Саутерку у Лондону данас, адвокат Ијан Винтер КЦ је описао једну од жртава сексуалног напада као некога ко „није био посебно рањив“. Бренд ју је хватао за груди у бару у Соху 2004. године. Винтер је такође рекао да „није изненађујуће“ што је Бренд натјерао другу жену да се тушира ​​и опере зубе прије секса. Описао ју је као „пијану“.

Аргумeнти одбране

Говорећи о силовању, Винтер је рекао суду: „Позивамо вас да закључите да је ово био потпуно консензуални вагинални однос који је жртва сама испланирала одласком у кућу оптуженог.“

„Сходно томе“, наставио је, „оно за шта би оптужена требало да буде осуђена јесте заправо краткотрајно, потпуно непоштовање њеног пристанка у два наврата.“

Свједочења жртава

Неколико жртава је такође свједочило на данашњем рочишту. Рекле су да их је комичар оставио прогоњене оним што се догодило, понижене и сломљене.

Расел Бренд

Сцена

Расел Бренд осуђен на 10 година затвора

Расел Бренд је прошле недјеље проглашен кривим за силовање и три сексуална напада почињена између 2004. и 2009. године. Данас је осуђен на десет година и шест мјесеци затвора.

Сукоб са новинаром

Брандов адвокат је почетком ове недеље привукао пажњу због свог вербалног испада према новинарки Сандеј тајмса Розамунд Урвин након што је напустио судницу. Обратио јој се речима: „Надам се да сте задовољни собом“, на шта је она одговорила: „Драго ми је што је правда задовољена“.

Винтер је тада рекао: „Па, није. Све си забрљао.“ Затим је додао: „Честитам.“

Током суђења, Винтер је тврдио да је медијско извештавање о оптужбама против Бренда, које је укључивало чланке које су објавили Урвин и други новинари, утицало на судски поступак и ускратило његовом клијенту праведно суђење, пише The Sun .

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Силовање

глумац

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