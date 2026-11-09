Адвокат Расела Бренда шокиран изјавама о жртвама на суду

Аутор:АТВ редакција
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Адвокат Расела Бренда описао је силовање своје клијенткиње као „краткотрајни пропуст“ и „потпуно непоштовање пристанка“, извjештава лист „The Sun“ .
На рочишту за изрицање пресуде у Крунском суду у Саутерку у Лондону данас, адвокат Ијан Винтер КЦ је описао једну од жртава сексуалног напада као некога ко „није био посебно рањив“. Бренд ју је хватао за груди у бару у Соху 2004. године. Винтер је такође рекао да „није изненађујуће“ што је Бренд натјерао другу жену да се тушира и опере зубе прије секса. Описао ју је као „пијану“.
Говорећи о силовању, Винтер је рекао суду: „Позивамо вас да закључите да је ово био потпуно консензуални вагинални однос који је жртва сама испланирала одласком у кућу оптуженог.“
„Сходно томе“, наставио је, „оно за шта би оптужена требало да буде осуђена јесте заправо краткотрајно, потпуно непоштовање њеног пристанка у два наврата.“
Неколико жртава је такође свједочило на данашњем рочишту. Рекле су да их је комичар оставио прогоњене оним што се догодило, понижене и сломљене.
Сцена
Расел Бренд осуђен на 10 година затвора
Расел Бренд је прошле недјеље проглашен кривим за силовање и три сексуална напада почињена између 2004. и 2009. године. Данас је осуђен на десет година и шест мјесеци затвора.
Брандов адвокат је почетком ове недеље привукао пажњу због свог вербалног испада према новинарки Сандеј тајмса Розамунд Урвин након што је напустио судницу. Обратио јој се речима: „Надам се да сте задовољни собом“, на шта је она одговорила: „Драго ми је што је правда задовољена“.
Винтер је тада рекао: „Па, није. Све си забрљао.“ Затим је додао: „Честитам.“
Током суђења, Винтер је тврдио да је медијско извештавање о оптужбама против Бренда, које је укључивало чланке које су објавили Урвин и други новинари, утицало на судски поступак и ускратило његовом клијенту праведно суђење, пише The Sun .
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