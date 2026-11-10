Машиновође ступиле у штрајк након двије смртоносне несреће

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Машиновође шпанских жељезница ступиле су данас у штрајк са захтјевом за додатна улагања у одржавање и безбједност након друге смртоносне несреће у Шпанији од почетка године.
Шпански премијер Педро Санчез привремено је поставио прошле седмице свог замјеника Карлоса Куерпа на чело Министарства саобраћаја након што је Оскар Пуенте поднио оставку због двије несреће на истој брзој прузи на линији из Мадрида ка Севиљи, у којима је погинуло укупно 115 особа.
Србија
Ко је кажњен, а против кога је обустављен поступак: РЕМ донио одлуку
Синдикат машиновођа саопштио је да су разговори са властима о побољшању безбједности на шпанској жељезничкој мрежи, која је међу најобимнијим у Европи, почели непосредно након прве несреће у јануару, када је погинуло 46 особа, али су прекинути у априлу.
Друга несрећа десила се прошлог мјесеца на истој линији и тада је погинуло 69 особа.
Шпанска жељезничка компанија "Ренфе" саопштила је да је због штрајка данас отказано око 40 одсто полазака на даље и средње удаљености, док је у Мадриду истовремено отказано 90 одсто, а у Барселони 50 одсто локалног саобраћаја.
У Леганесу, недалеко од Мадрида, путници су морали да иду аутобусима како би стигли до центра шпанске пријестонице.
Свијет
Мајка ишла сину у посјету у затвору, па му носила дрогу
"Најмање пет линија у градској жељезничкој мрежи није у функцији, а три раде ограниченим капацитетом", наводи се у саопштењу градског саобраћајног предузећа "Серсанијас".
У подручју Каталоније оператер "Родалијес" истиче да возови касне због тога што се не поштује захтјев за минималним пословањем жељезнице.
(Срна)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму