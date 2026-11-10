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Машиновође ступиле у штрајк након двије смртоносне несреће

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АТВ редакција
10.11.2026 12:44

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Дизалица ради на мјесту уништених вагона након судара два воза у Урди, у Шпанији, у петак, 30. октобра 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Bernat Armangue

Машиновође шпанских жељезница ступиле су данас у штрајк са захтјевом за додатна улагања у одржавање и безбједност након друге смртоносне несреће у Шпанији од почетка године.

Шпански премијер Педро Санчез привремено је поставио прошле седмице свог замјеника Карлоса Куерпа на чело Министарства саобраћаја након што је Оскар Пуенте поднио оставку због двије несреће на истој брзој прузи на линији из Мадрида ка Севиљи, у којима је погинуло укупно 115 особа.

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Синдикат машиновођа саопштио је да су разговори са властима о побољшању безбједности на шпанској жељезничкој мрежи, која је међу најобимнијим у Европи, почели непосредно након прве несреће у јануару, када је погинуло 46 особа, али су прекинути у априлу.

Друга несрећа десила се прошлог мјесеца на истој линији и тада је погинуло 69 особа.

Шпанска жељезничка компанија "Ренфе" саопштила је да је због штрајка данас отказано око 40 одсто полазака на даље и средње удаљености, док је у Мадриду истовремено отказано 90 одсто, а у Барселони 50 одсто локалног саобраћаја.

У Леганесу, недалеко од Мадрида, путници су морали да иду аутобусима како би стигли до центра шпанске пријестонице.

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"Најмање пет линија у градској жељезничкој мрежи није у функцији, а три раде ограниченим капацитетом", наводи се у саопштењу градског саобраћајног предузећа "Серсанијас".

У подручју Каталоније оператер "Родалијес" истиче да возови касне због тога што се не поштује захтјев за минималним пословањем жељезнице.

(Срна)

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Тагови :

Шпанија

Штрајк

Жељезнице

жељезничка несрећа

Машиновођа

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