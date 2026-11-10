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Мајка ишла сину у посјету у затвору, па му носила дрогу

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АТВ редакција
10.11.2026 12:20

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Детаљан поглед на закључана врата затворске ћелије са креветом унутра.
Фото: pexels/Ron Lach

Шездесетпетогодишња жена из Скопља ухапшена је након што је током контроле пакета који је донијела сину у затвор "Идризово" пронађена марихуана, саопштило је Министарство унутрашњих послова Сјеверне Македоније, пише Слободен печат.

Како се наводи у саопштењу полиције, случај је откривен 8. новембра око 10 часова, приликом прегледа пакета који је жена донијела у затворску установу.

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Том приликом пронађена је и одузета марихуана, а полицијски службеници су око 11.30 часова ухапсили Џ. Ф. (65) из Скопља.

Из Министарства унутрашњих послова наводе да ће, након комплетирања документације о случају, против осумњичене бити поднијета одговарајућа пријава.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Сјеверна Македонија

Затвор

Дрога

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