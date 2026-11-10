Мајка ишла сину у посјету у затвору, па му носила дрогу

Аутор:АТВ редакција
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Шездесетпетогодишња жена из Скопља ухапшена је након што је током контроле пакета који је донијела сину у затвор "Идризово" пронађена марихуана, саопштило је Министарство унутрашњих послова Сјеверне Македоније, пише Слободен печат.
Како се наводи у саопштењу полиције, случај је откривен 8. новембра око 10 часова, приликом прегледа пакета који је жена донијела у затворску установу.
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Том приликом пронађена је и одузета марихуана, а полицијски службеници су око 11.30 часова ухапсили Џ. Ф. (65) из Скопља.
Из Министарства унутрашњих послова наводе да ће, након комплетирања документације о случају, против осумњичене бити поднијета одговарајућа пријава.
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