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Нови детаљи о нападачу из Кракова: Младић посјећивао сајтове о Андерсу Брејвику

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АТВ редакција
10.11.2026 13:16

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Наоружани полицајци обезбјеђују ограђени простор након што је нападач отворио ватру на тргу у Кракову, у Пољској, у суботу, 7. новембра 2026. године, при чему је, према наводима надлежних, било мртвих и повређених.
Фото: AP Photo/Beata Zawrzel/Tanug

Пољски министар правде Валдемар Журек саопштио је да су истражни органи дошли до нових информација о нападачу који је у суботу извршио оружани напад на главном тргу у Кракову у којем је погинуло шест особа, наводећи да је на свом рачунару посјећивао интернет странице о норвешком екстремисти Андерсу Брејвику.

Журек је у разговору за Радио Краков рекао да су истражиоци прегледали рачунар осумњиченог и пронашли трагове његовог интересовања за Брејвика, који је 2011. године извео терористичке нападе у Норвешкој, укључујући масакр на острву Утеја.

Према ријечима министра, у просторијама у којима је нападач радио пронађени су предмети и симболи који би могли да указују на повезаност са идеологијом крајње деснице.

Журек је потврдио и да је у аутомобилу нападача пронађен пригушивач, док, према досадашњим информацијама, починилац није оставио никакво писмо нити поруку којом би објаснио мотиве напада.

Министар је истакао да истрага обухвата и испитивање контаката нападача, могућих сарадника и евентуалних идеолошких утицаја који су могли да допринесу извршењу злочина.

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У нападу који се догодио у суботу на главном тргу у Кракову страдало је шест особа, док је 16 повријеђено. Међу повријеђенима су била и два полицајца, као и нападач, који је преминуо у болници у понедељак ујутру.

Полиција је у породичном стану нападача у Островјецу Швентокшиском пронашла тијела његових родитеља и сестре, пише Танјуг.

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Тагови :

пуцњава у Кракову

Нападач

Пољска

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