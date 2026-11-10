Нови детаљи о нападачу из Кракова: Младић посјећивао сајтове о Андерсу Брејвику

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Пољски министар правде Валдемар Журек саопштио је да су истражни органи дошли до нових информација о нападачу који је у суботу извршио оружани напад на главном тргу у Кракову у којем је погинуло шест особа, наводећи да је на свом рачунару посјећивао интернет странице о норвешком екстремисти Андерсу Брејвику.
Журек је у разговору за Радио Краков рекао да су истражиоци прегледали рачунар осумњиченог и пронашли трагове његовог интересовања за Брејвика, који је 2011. године извео терористичке нападе у Норвешкој, укључујући масакр на острву Утеја.
Према ријечима министра, у просторијама у којима је нападач радио пронађени су предмети и симболи који би могли да указују на повезаност са идеологијом крајње деснице.
Журек је потврдио и да је у аутомобилу нападача пронађен пригушивач, док, према досадашњим информацијама, починилац није оставио никакво писмо нити поруку којом би објаснио мотиве напада.
Министар је истакао да истрага обухвата и испитивање контаката нападача, могућих сарадника и евентуалних идеолошких утицаја који су могли да допринесу извршењу злочина.
Градови и општине
Дом здравља Приједор демантовао наводе о бјекству пацијента из возила хитне помоћи
У нападу који се догодио у суботу на главном тргу у Кракову страдало је шест особа, док је 16 повријеђено. Међу повријеђенима су била и два полицајца, као и нападач, који је преминуо у болници у понедељак ујутру.
Полиција је у породичном стану нападача у Островјецу Швентокшиском пронашла тијела његових родитеља и сестре, пише Танјуг.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму