Блокирано 50 средњих школа широм Француске

Аутор:АТВ редакција
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Ученици у Француској блокирали су готово 50 приватних или државних средњих школа широм те државе, јављају француски медији, позивајући се на податке Министарства за образовање.
Према подацима Министарства за образовање, блокирано је око 1,3 одсто од укупног броја средњих школа у Француској, што значи 49 образовних институција од 3.700 на територији Француске.
Француска медијска кућа БФМТВ наводи да до сада нису пријаљени прекиди у образовном процесу.
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Данас су у Француској настављени протести ученика средњих школа, студената и просвјетних радника.
У Паризу су одобрене демонстрације које су почеле у подне са трга Пантеон. Очекује се учешће од 2.000 до 4.000 људи.
Протести у Француској почели су средином септембра када су ученици средњих школа изашли на улице Париза са захтјевом за побољшање услова. Њима су се касније придружили незадовољни растом трошкова живота након чега су се протести проширили и на остатак државе.
(Срна)
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