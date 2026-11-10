Poslodavac iz BiH traži 50 radnika

Kvalifikovanih konobara u BiH gotovo da više nema, dobri kuvari sve su teže dostupni, a poslodavci imaju problema čak i s pronalaskom spremačica.

Na ozbiljan nedostatak radne snage upozorava Haris Ćoralić, vlasnik i direktor Opal-grupe iz Bihaća, koji tvrdi da plata dobrog kuvara danas može dostići i primanja ljekara.

Ugostiteljstvo i turizam u BiH suočavaju se s nedostatkom radnika, a problem je, prema riječima poslodavaca, posebno izražen kada je riječ o kvalifikovanom kadru.

Haris Ćoralić, čija kompanija posluje u oblasti ugostiteljstva i turizma, kaže da je sve teže pronaći ljude koji imaju odgovarajuće znanje i iskustvo.

"Konobara više gotovo i nemamo, kvalifikovanih pravih konobara. O kuvarima da ne govorimo. Danas plata dobrog kuvara može biti plata nekog doktora koji školu ganja petnaestak godina. Dobar kuvar može stići njegovu platu. Mi čak nemamo ni spremačica, čije zanimanje svako od nas na neki način već zna", izjavio je Ćoralić za Večernji list BiH.

Mogao bi odmah zaposliti još 50 radnika

Koliko je problem ozbiljan, Ćoralić ilustruje primjerom vlastite kompanije.

Tvrdi da bi tokom turističke sezone, bez većih poteškoća, mogao zaposliti još pedesetak ljudi, i to ne samo konobara i kuvara nego i radnika u drugim d‌jelatnostima neophodnim za funkcionisanje ugostiteljskih objekata.

"Izvan sezone ćemo se morati još dugo boriti da bismo privukli goste i izvan sezone i zadržali ih. Mi u svakom trenutku u sezoni bez ikakvih problema možemo zaposliti novih pedesetak radnika, što kuvara, što konobara, što raznoraznih nekih popratnih d‌jelatnosti, spremačica, u praonici i tako dalje", rekao je Ćoralić.

Njegova izjava ukazuje na problem koji se ne odnosi samo na visokoobrazovane stručnjake, već i na zanimanja bez kojih hoteli i restorani ne mogu normalno poslovati.

Poslodavac tvrdi da problem nisu samo plate

Ćoralić se ne slaže s tvrdnjama da su niske plate glavni razlog zbog kojeg poslodavci ne mogu pronaći radnike.

Smatra da je neophodno promijeniti i odnos prema obrazovanju, odnosno da bi porodice trebalo više da podstiču d‌jecu da biraju zanimanja za kojima postoji potražnja na tržištu rada.

Prema njegovom mišljenju, mladi bi trebalo da se školuju za poslove u kojima mogu pronaći zaposlenje odmah po završetku obrazovanja.

Ipak, njegove ocjene o platama predstavljaju stav poslodavca, a ne dokaz da su zarade u ugostiteljstvu generalno dostigle primanja ljekara.

Visina plate zavisi od iskustva, stručnosti, poslodavca i vrste ugostiteljskog objekta.

U FBiH počelo veliko istraživanje tržišta rada

Ćoralić je jedan od 166 poslodavaca u Unsko-sanskom kantonu koji će biti obuhvaćeni istraživanjem potreba tržišta rada za 2027. godinu.

Istraživanje je pokrenuo Federalni zavod za zapošljavanje u saradnji s kantonalnim službama za zapošljavanje, a anketiranje će trajati do 31. decembra 2026. godine.

Planirano je da se prikupe podaci od približno 1.300 malih, srednjih i velikih poslodavaca u FBiH koji imaju najmanje pet zaposlenih.

Cilj je da se utvrdi koja zanimanja najviše nedostaju, kakve radnike poslodavci planiraju zapošljavati i kako bi se obrazovni sistem mogao bolje prilagoditi potrebama privrede.

Jasmin Prošić, rukovodilac Sektora za posredovanje pri zapošljavanju, stručno osposobljavanje i edukaciju u Službi za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona, objasnio je da se podaci prikupljaju direktnim obilaskom poslodavaca.

"Obilaskom konkretnog poslodavca provodi se anketiranje prilikom kojeg se ankete unose u bazu i onda se kreira završno izvještaj na razini Federacije o ispitivanju tržišta rada za 2026. godinu. Daje i druge podatke kad je u pitanju obrazovni sustav, šalje poruku obrazovnom sustavu koja su zanimanja potrebna tržištu rada", rekao je Prošić.

Problem koji traje godinama

Nedostatak kuvara i konobara nije nova pojava u BiH.

Ugostitelji već godinama upozoravaju na odlazak kvalifikovanih radnika u inostranstvo, posebno tokom turističke sezone, kada su u Hrvatskoj i drugim zemljama regiona dostupni poslovi s većim primanjima.

Uz plate, sindikalni predstavnici ranije su kao razloge odlaska navodili i nedostatak perspektive te političku nestabilnost.

Ipak, tačan broj radnika koji trenutno nedostaju ugostiteljstvu u BiH nije utvrđen u ovom istraživanju.

Rezultati ankete, koja će se prema usklađenoj metodologiji provoditi i u drugim dijelovima BiH, trebalo bi da budu predstavljeni početkom 2027. godine.

Oni bi trebalo da pokažu koliko su potrebe poslodavaca usklađene s brojem raspoloživih radnika i zanimanjima za koja se mladi školuju.