Apel zbog najavljenih obilnih padavina: Potreban dodatan oprez

Očekivane obilne padavine zahtijevaju dodatni oprez, a posebno su rizične lokacije na kojima može doći do naglog porasta vodostaja, pojave bujičnih voda i plavljenja objekata, izjavio je komandir trebinjskih vatrogasaca Dejan Kašiković.

"Zato je važno da građani prate situaciju i ne potcjenjuju opasnosti koje ovakve vremenske prilike mogu donijeti. Apelujemo na građane da provjere odvodne kanale, slivnike, oluke i podrumske prostorije, uklone predmete koji mogu ometati protok vode i zaštite imovinu gdje je to moguće", rekao je Kašiković.

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On je istakao da dodatno moraju biti oprezni stanovnici u nižim dijelovima grada i na lokacijama koje su ranije bile izložene plavljenju.

Kašiković je rekao da građani ne treba da prilaze nabujalim rijekama, potocima i kanalima i da nikako ne pokušavaju da prelaze preko poplavljenih puteva, čak ni kada se čini da je dubina vode mala.

"Ne zadržavati se u blizini nestabilnih obala, potpornih zidova i mjesta na kojima postoji opasnost od odrona. Takođe, ne pokušavati samostalno uklanjanje prepreka u vodi. Jedan nepromišljen postupak može dovesti do ozbiljnih posljedica", upozorio je Kašiković.

Prema njegovim riječima, Vatrogasno-spasilačka jedinica Trebinje prati situaciju i organizovala je pripravnost ljudstva i raspoložive tehnike.

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"Naše ekipe su spremne da intervenišu u slučaju prodora vode u objekte, ugrožavanja saobraćajnica i drugih vanrednih situacija. U koordinaciji smo sa svim nadležnim službama i djelovaćemo u skladu sa razvojem situacije", rekao je Kašiković.

On je pozvao vozače da prilagode brzinu uslovima na putu, povećaju odstojanje i izbjegavaju kretanje kroz dionice na kojima se zadržava voda jer smanjena vidljivost, klizavi putevi i iznenadne bujice predstavljaju ozbiljnu opasnost.

Kašiković je rekao da u slučaju potrebe građani treba na vrijeme da prijave opasnost i da ne izlažu sebe i druge nepotrebnom riziku, a za intervencije vatrogasaca dostupan je broj 123.

"Naš zadatak je da budemo uz građane u svakom trenutku, ali zajedničkim preventivnim djelovanjem možemo spriječiti mnoge neželjene posljedice", naglasio je Kašiković za Srnu.

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Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, kiša će tokom dana zahvatiti većinu predjela, dok se na jugu i krajnjem zapadu uveče očekuju jače padavine.