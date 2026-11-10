Logo

Apel zbog najavljenih obilnih padavina: Potreban dodatan oprez

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
АТВ редакција
10.11.2026 13:24

Komentari:

0
kiša voda lokva lišće
Foto: ATV

Očekivane obilne padavine zahtijevaju dodatni oprez, a posebno su rizične lokacije na kojima može doći do naglog porasta vodostaja, pojave bujičnih voda i plavljenja objekata, izjavio je komandir trebinjskih vatrogasaca Dejan Kašiković.

"Zato je važno da građani prate situaciju i ne potcjenjuju opasnosti koje ovakve vremenske prilike mogu donijeti. Apelujemo na građane da provjere odvodne kanale, slivnike, oluke i podrumske prostorije, uklone predmete koji mogu ometati protok vode i zaštite imovinu gdje je to moguće", rekao je Kašiković.

Полиција-Краков-Пољска

Svijet

Novi detalji o napadaču iz Krakova: Mladić posjećivao sajtove o Andersu Brejviku

On je istakao da dodatno moraju biti oprezni stanovnici u nižim dijelovima grada i na lokacijama koje su ranije bile izložene plavljenju.

Kašiković je rekao da građani ne treba da prilaze nabujalim rijekama, potocima i kanalima i da nikako ne pokušavaju da prelaze preko poplavljenih puteva, čak ni kada se čini da je dubina vode mala.

"Ne zadržavati se u blizini nestabilnih obala, potpornih zidova i mjesta na kojima postoji opasnost od odrona. Takođe, ne pokušavati samostalno uklanjanje prepreka u vodi. Jedan nepromišljen postupak može dovesti do ozbiljnih posljedica", upozorio je Kašiković.

Prema njegovim riječima, Vatrogasno-spasilačka jedinica Trebinje prati situaciju i organizovala je pripravnost ljudstva i raspoložive tehnike.

Бака Прасе

Scena

Objavljene fotografije navodnog hapšenja Bake Prase

"Naše ekipe su spremne da intervenišu u slučaju prodora vode u objekte, ugrožavanja saobraćajnica i drugih vanrednih situacija. U koordinaciji smo sa svim nadležnim službama i djelovaćemo u skladu sa razvojem situacije", rekao je Kašiković.

On je pozvao vozače da prilagode brzinu uslovima na putu, povećaju odstojanje i izbjegavaju kretanje kroz dionice na kojima se zadržava voda jer smanjena vidljivost, klizavi putevi i iznenadne bujice predstavljaju ozbiljnu opasnost.

Kašiković je rekao da u slučaju potrebe građani treba na vrijeme da prijave opasnost i da ne izlažu sebe i druge nepotrebnom riziku, a za intervencije vatrogasaca dostupan je broj 123.

"Naš zadatak je da budemo uz građane u svakom trenutku, ali zajedničkim preventivnim djelovanjem možemo spriječiti mnoge neželjene posljedice", naglasio je Kašiković za Srnu.

Дом здравља Приједор

Gradovi i opštine

Dom zdravlja Prijedor demantovao navode o bjekstvu pacijenta iz vozila hitne pomoći

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, kiša će tokom dana zahvatiti većinu predjela, dok se na jugu i krajnjem zapadu uveče očekuju jače padavine.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Kiša

padavine

obilne padavine

Trebinje

Komentari (0)

Pročitajte više

Dizalica radi na mjestu uništenih vagona nakon sudara dva voza u Urdi, u Španiji, u petak, 30. oktobra 2026. godine.

Svijet

Mašinovođe stupile u štrajk nakon dvije smrtonosne nesreće

4 h

0
Savjet Regulatornog tijela za elektronske medije (REM) izrekao je na današnjoj sednici mjeru TV Kurir i na jedan dan zabranio emitovanje emisije "Dnevnik" i na dva dana emitovanje emisije "Vesti" na toj televiziji. Savet REM-a izrekao je meru upozorenja zbog nenamerno učinjene greške TV V5 iz Valjeva. Mjera je donijeta zbog reemitovanja programa Informer TV "Specijal".

Srbija

Ko je kažnjen, a protiv koga je obustavljen postupak: REM donio odluku

4 h

0
Detaljan pogled na zaključana vrata zatvorske ćelije sa krevetom unutra.

Svijet

Majka išla sinu u posjetu u zatvoru, pa mu nosila drogu

4 h

0
Kinez postao pravoslavni sveštenik.

Svijet

Rođen u Kini, odrastao u Brazilu: U Rumuniji postao pravoslavni sveštenik

4 h

0

Više iz rubrike

Dom zdravlja Prijedor

Gradovi i opštine

Dom zdravlja Prijedor demantovao navode o bjekstvu pacijenta iz vozila hitne pomoći

4 h

0
magla maglovito kolovoz smanjena vidljivost loša preglednost vozači vrijeme

Gradovi i opštine

Vazduh nezdrav u više gradova

8 h

0
Voz

Gradovi i opštine

Od decembra vozom od Zvornika do Beograda

21 h

0
Kazani zločin spomenik

Gradovi i opštine

Godišnjica stradanja Srba na Kazanima, bez riječi o Srbima

21 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima