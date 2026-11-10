Mašinovođe stupile u štrajk nakon dvije smrtonosne nesreće

Mašinovođe španskih željeznica stupile su danas u štrajk sa zahtjevom za dodatna ulaganja u održavanje i bezbjednost nakon druge smrtonosne nesreće u Španiji od početka godine.

Španski premijer Pedro Sančez privremeno je postavio prošle sedmice svog zamjenika Karlosa Kuerpa na čelo Ministarstva saobraćaja nakon što je Oskar Puente podnio ostavku zbog dvije nesreće na istoj brzoj pruzi na liniji iz Madrida ka Sevilji, u kojima je poginulo ukupno 115 osoba.

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Sindikat mašinovođa saopštio je da su razgovori sa vlastima o poboljšanju bezbjednosti na španskoj željezničkoj mreži, koja je među najobimnijim u Evropi, počeli neposredno nakon prve nesreće u januaru, kada je poginulo 46 osoba, ali su prekinuti u aprilu.

Druga nesreća desila se prošlog mjeseca na istoj liniji i tada je poginulo 69 osoba.

Španska željeznička kompanija "Renfe" saopštila je da je zbog štrajka danas otkazano oko 40 odsto polazaka na dalje i srednje udaljenosti, dok je u Madridu istovremeno otkazano 90 odsto, a u Barseloni 50 odsto lokalnog saobraćaja.

U Leganesu, nedaleko od Madrida, putnici su morali da idu autobusima kako bi stigli do centra španske prijestonice.

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"Najmanje pet linija u gradskoj željezničkoj mreži nije u funkciji, a tri rade ograničenim kapacitetom", navodi se u saopštenju gradskog saobraćajnog preduzeća "Sersanijas".

U području Katalonije operater "Rodalijes" ističe da vozovi kasne zbog toga što se ne poštuje zahtjev za minimalnim poslovanjem željeznice.

(Srna)