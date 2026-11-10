Najmanje pet mrtvih: Sudarilo se 50 vozila

Najmanje pet ljudi je poginulo, a desetine su povrijeđene u dva veća lančana sudara u kojima je učestvovalo više od 50 vozila na bugarskom auto-putu Trakia kod Zimnitase u utorak 10. novembra, prema preliminarnim izvještajima hitnih službi i lokalnih vlasti.

Incidenti su se dogodili u oba smjera auto-puta, između petlji Zimnica i Kabile, gdje su gusta magla i mokar kolovoz drastično smanjili vidljivost.

Prva dojave primljena je oko 7:10 sati ujutro o sudaru na 289. kilometru u trake prema Burgasu. Drugi sudar prijavljen je ubrzo nakon toga na kolovozu prema Sofiji, sa još jednim masovnim sudarom koji se dogodio blizu 294. kilometra, u blizini petlje Zimnica. Vjeruje se da je više od 50 putničkih automobila, kamiona, poluprikolica, kombija i autobusa učestvovalo u ovim nesrećama.

Srbija Stigli rezultati obdukcije djevojke čije je tijelo pronađeno na Zlatiboru: U telefonu nađene poruke

Prijavljeni broj nastradalih varira. Bugarski nacionalni radio (BNR) javio je o najmanje pet mrtvih, dok je Diana Rusinova, predsjednik Evropskog centra za transportnu politiku, objavila na Fejsbuku da je više od 10 ljudi poginulo, a preko 50 povrijeđeno. Ona je naglasila da ove brojke još uvijek nisu zvanično potvrđene.

"Prema neprovjerenim izvještajima, na autoputu Trakia ima više od 10 mrtvih i preko 50 povrijeđenih! Ovo je rezultat nedostatka saobraćajne signalizacije i promjenjivih svjetlosnih znakova na putu... Nemar je apsolutan!", napisala je Rusinova.

Regionalni guverner Jambola Georgi Čalakov izjavio je za "Nova Njuz" da ima potvrđenih žrtava, dok je načelnik saobraćajne policije u Jambolu, glavni inspektor Todor Mišinev, takođe upozorio na vjerovatne smrtne ishode.

"Definitivno ima mrtvih", izjavio je Čalakov.

Hronika Banjalučanin pijan izazvao nezgodu, oduzet mu automobil

"Ljudi su zarobljeni. Nažalost, vjerovatno ima smrtnih slučajeva", kazao je Mišinev.

Hitne ekipe iz Jambola, Slivena i Burgasa su raspoređene na terenu, zajedno sa policijom i vatrogascima. Aktiviran je sistem upozorenja BG-ALERT, a ekipe hitne medicinske pomoći provode operacije spašavanja i evakuacije. U pomoć je upućena i vojska.