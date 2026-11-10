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Drama na nebu: Zamalo sudar dva putnička aviona

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АТВ редакција
10.11.2026 09:44

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Avion je naprava za letenje čvrste konstrukcije. Sastoji se iz tijela , opreme i pogona.
Foto: pexels/Michael Pointner

Američke vazduhoplovne vlasti istražuju incident koji se dogodio prošlog vikenda iznad Los Anđelesa, kada su se dva putnička aviona opasno približila neposredno nakon polijetanja sa međunarodnog aerodroma LAX.

Događaj se desio 7. novembra, oko 00.20 časova po lokalnom vremenu, piše CBS News.

Neodobreno skretanje

Prema informacijama Savezne uprave za civilno vazduhoplovstvo (FAA), avion Er Fransa na letu 28 za Tahiti izveo je "neodobreno skretanje" odmah nakon polijetanja.

Zbog toga se našao na putanji drugog aviona, leta 1660 Amerikan erlajnsa za Dalas, koji je istovremeno poletio sa paralelne poletno-sletne staze.

Audio-snimci kontrole leta pokazuju da su kontrolori hitno reagovali kako bi spriječili sudar.

Pilotima Er Fransa naređeno je da naglo skrenu udesno i vrate se na zadatu rutu.

Istovremeno, posada aviona Amerikan erlajnsa dobila je uputstvo da smanji visinu, prenosi Indeks.

Pitanja bez odgovora

Nakon što je opasnost otklonjena, kontrolori su više puta pitali pilote Er Fransa zašto su odstupili od predviđene putanje, ali ni nakon gotovo 20 minuta komunikacije nisu dobili jasan odgovor.

"Treba mi odgovor. Koje ste uputstvo za polijetanje dobili od tornja?", čuje se na snimku pitanje kontrolora upućeno francuskoj posadi.

Kontrola vazdušnog saobraćaja klasifikovala je događaj kao "moguće odstupanje pilota". Avio-kompanije Er Frans i Amerikan erlajns zasad nisu komentarisale incident.

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Tagovi :

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drama

incident

Los Anđeles

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