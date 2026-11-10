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Lavrov: Sporazum Putina i Trampa već je doveo do smanjenja cijena

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АТВ редакција
10.11.2026 07:39

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Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov govori tokom konferencije za novinare nakon razgovora sa saudijskim ministrom spoljnih poslova, princom Fajsalom bin Farhanom el Saudom, u vili Zinaide Morozove u Moskvi, u utorak, 8. septembra 2026. godine.
Foto: Tanjug/Maxim Shipenkov/Pool Photo via AP

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je danas da funkcioniše sporazum prema kojem Rusija isporučuje dizel Americi i svjetskim tržištima i da su cijene nafte već snižene.

Lavrov je u članku za ruski dnevnik "Komersant" naveo da se Rusija razlikuje od Zapada jer ne koristi svoju ekonomiju za ostvarenje političkih poena protiv zemalja koje smatra neprijateljima ili konkurentima.

"Od 2022. godine isporučili smo Evropi energetskih resursa u vrijednosti od 320 milijardi dolara. Veoma važan doprinos energetskoj sigurnosti dao je dogovor između ruskih i američkih lidera da se suspenduju zabrane na izvoz ruskog dizela. Već smo počeli sa sprovođenjem tog dogovora što je odmah dovelo do pada cijena", naglasio je Lavrov.

Šef ruske diplomatije je napomenuo da Rusija radi na stabilizaciji svjetskog tržišta energije osiguravajući globalnu bezbjednost, uravnoteženi i održivi razvoj država i makro-regiona.

Lavrov je dodao da Ukrajina ignoriše pozive američkog predsjednika Donalda Trampa da obustavi udare na energetske ciljeve u Rusiji.

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Tramp je 9. oktobra objavio dogovor, prema kojem se Rusija saglasila da odmah izveze 300.000 tona ili 2,25 miliona barela nafte na američko i svjetsko tržište, potom 500.000 tona u novembru i milion tona "odmah nakon toga" kako bi pomogli u smanjenju cijena.

Trampova administracija privremeno je ukinula sankcije na rusko gorivo, piše Srna.

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Tagovi :

Sergej Lavrov

Vladimir Putin

Donald Tramp

Rusija

Amerika

Nafta

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