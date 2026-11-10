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Napadnuta žila kucavica Saudijske Arabije

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АТВ редакција
10.11.2026 07:25

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Istok-Zapad gasovod
Foto: Screenshot / X

Saudijski naftovod "Istok-Zapad", veliki infrastrukturni objekat, napadnut je u regionu Medine, objavili su danas saudijski državni mediji pozivajući se na izvor iz Ministarstva energetike.

Izvor navodi da je napad izazvao manji požar, koji je u međuvremenu ugašen.

Kako se navodi, nije bilo žrtava i povrijeđenih, a rad naftovoda nije poremećen.

Ovaj naftovod, dug 1.200 kilometara, proteže se kroz pustinju preko Arapskog poluostrva.

U septembru je bio zatvoren nekoliko dana nakon napada dronovima, za koje je Saudijska Arabija okrivila iračke naoružane grupe.

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Otkako su sukobi na Bliskom istoku poremetili transport nafte kroz Ormuski moreuz, Rijad je preusmjerio oko četiri miliona barela sirove nafte dnevno preko naftovoda "Istok-Zapad" ka gradu Janbuu, što čini oko 4 odsto globalne ponude, podsjeća "Rojters".

Agencija dodaje da je zahvaljujući ovom naftovodu, Saudijska Arabija, kao najveći svjetski izvoznik nafte, uspjela da izbjegne najteže posljedice zatvaranja Ormuskog moreuza usljed ratnih dejstava, koje je inače paralisalo izvoz njenih susjeda.

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Tagovi :

Saudijska Arabija

Gasovod

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