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Sud odbio zahtjev odbrane Lindzi Klensi: Ponovo će joj se suditi za ubistvo djece

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АТВ редакција
09.11.2026 22:44

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Lindzi Klensi posmatra kako porotnici ulaze u sudnicu tokom suđenja za njeno ubistvo na Višem sudu u Plimutu, Masačusets, u utorak, 1. septembra 2026. godine.
Foto: Tanjug/Greg Derr/The Patriot Ledger via AP, Pool

Američki sudija odbacio je zahtjev za odbacivanje optužbi za ubistvo protiv Lindzi Klensi, koja je usmrtila svoje troje djece, čime je otvoren put za ponovno suđenje.

Njeni advokati tražili su da se postupak protiv nje obustavi, ali je sudija Vilijam Salivan u saveznoj državi Masačusets odbio njihov zahtev, prenosi Skaj njus.

Sudija je zakazao ročište za 16. novembar, na kojem će biti razmatrano kada bi trebalo da počne novo suđenje. On je nagovijestio da bi ono moglo da bude održano u martu.

Takođe je ocijenio da ponovno suđenje ne bi predstavljalo neustavno dvostruko gonjenje za isto krivično djelo.

Klensi, bivša medicinska sestra na odeljenju za porođaje, ubila je svoje troje male dece u porodičnoj kući u Masačusetsu 2023. godine.

Линдзи Кленси

Svijet

Lindzi Klensi ponovo pred sudom

Njeni advokati tvrdili su da ona nije krivično odgovorna zbog duševne bolesti, odnosno retkog stanja poznatog kao postporođajna psihoza.

Prvo suđenje završeno je bez presude, nakon što je sudija proglasio poništenje postupka.

Porota nije uspjela da postigne jednoglasnu odluku, a glasanje je završeno rezultatom 11:1 u korist oslobađanja Klensi od optužbi za ubistvo.

Tokom prvog suđenja nije bilo spora oko toga da je Klesi 24. januara 2023. godine u podrumu porodične kuće u Dukzberiju, predgrađu Bostona,elastičnim trakama za vježbanje zadavila petogodišnju ćerku Koru, trogodišnjeg sina Dosona i osmomjesečnog sina Kalana.

Nakon toga je pokušala da sebi oduzme život tako što se posjekla nožem i skočila kroz prozor sa drugog sprata. U tom pokušaju ostala je paralizovana.

Njeni advokati tvrdili su da je u vreme zločina patila od postporođajne psihoze i da zbog toga ne bi trebalo da bude proglašena krivom, odnosno da nije bila krivično odgovorna za svoje postupke.

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Lindzi Klensi

Suđenje

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Ubistvo

Djeca

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