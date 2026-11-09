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Nebenzja: Rusija ne pristaje na zamrzavanje sukoba

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09.11.2026 20:59

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Nebenzja: Rusija ne pristaje na zamrzavanje sukoba
Foto: Youtube / United Nations

Rusija neće pristati na zamrzavanje sukoba koje bi omogućilo da postojeće bezbjednosne prijetnje ostanu i stvore opasnost od nove eskalacije, poručio je stalni predstavnik Ruske Federacije pri UN Vasilij Nebenzja.

On je istakao da režim Vladimira Zelenskog i dalje pokušava da zamijeni sveobuhvatno rješavanje krize primirjima i naglasio da Rusija neće pristati na takav scenario, prenose RIA Novosti.

Nebenzja je rekao i da Rusija ne teži oružanom sukobu sa evropskim državama, međutim, ukoliko one same pokrenu rat, karakter sukoba biće suštinski drugačiji.

- Naša zemlja je to više puta isticala — ne težimo oružanom sukobu sa Evropom. Međutim, ukoliko evropske države same pokrenu rat, karakter sukoba biće suštinski drugačiji, a događaji bi mogli da se odvijaju veoma brzo - izjavio je Nebenzja na sjednici Saveta bezbjednosti UN posvećenoj Ukrajini.

Ruski diplomata je takođe upozorio evropske zemlje na mogućnost direktnog vojnog sukoba sa Rusijom.

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Vasilij Nebenzja

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