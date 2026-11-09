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EU priprema zakon protiv zavisnosti od društvenih mreža i AI četbotova

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АТВ редакција
09.11.2026 20:35

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društvene mreže
Foto: pexels/Abdulkadir Emiroğlu

Evropska unija priprema nova ograničenja za tehnološke kompanije, kojima bi korisnicima bilo omogućeno da isključe funkcije društvenih mreža i vještačke inteligencije koje podstiču kompulzivno ili prekomjerno korišćenje digitalnih usluga.

Prema nacrtu Zakona o digitalnoj pravičnosti (Digital Fairness Act), kompanije će morati da omoguće i punoletnim korisnicima da isključe funkcije koje ih podstiču da provode previše vremena na njihovim platformama.

Predložene mjere odnosile bi se i na sisteme vještačke inteligencije koji simuliraju lične odnose kako bi podstakli korisnike da nastave interakciju sa četbotovima.

Nova pravila mogla bi da pogode neke od najvećih svjetskih tehnoloških kompanija, uključujući Metu, Alfabet, kao i firmu Bajtdens, vlasnika Tiktoka, čije se platforme u velikoj meri oslanjaju na funkcije osmišljene da zadrže pažnju korisnika i produže vrijeme provedeno na aplikacijama.

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Kompanijama koje ne budu poštovale nova pravila pretile bi kazne u visini do šest odsto njihovih ukupnih godišnjih prihoda na svjetskom nivou.

Evropska komisija trebalo bi da predstavi predlog zakona u srijedu.

Brisel je već pokrenuo postupke protiv velikih društvenih mreža zbog sumnji da koriste dizajn koji podstiče zavisničko ponašanje korisnika.

Meta i Tiktok nalaze se već pod istragom zbog mogućeg kršenja pravila u okviru Zakona o digitalnim uslugama (DSA), prenosi Sputnik.

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Tagovi :

Evropska unija

društvene mreže

Vještačka inteligencija

čet botovi

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