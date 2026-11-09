Novi napad na ključni saudijski naftovod

Saudijsko Ministarstvo energetike saopštilo je da je ključni naftovod "Istok-Zapad" ponovo bio meta napada, što je izazvalo požar koji je u međuvremenu ugašen.

Napad je izvršen u zapadnoj regiji Medine, javila je državna Saudijska novinska agencija pozivajući se na zvaničnika Ministarstva energetike.

Niko nije povrijeđen, a rad cjevovoda nije ugrožen. Ekipe za vanredne situacije i specijalizovani tehnički timovi odmah su preduzeli korake da obezbijede lokaciju, rekao je zvaničnik.

Saudijska Arabija za sada nije utvrdila ko stoji iza napada. Ministarstvo spoljnih poslova je za prethodni napad na cjevovod optužilo proiranske milicije u Iraku.

Huti su takođe više puta napali Saudijsku Arabiju iz Jemena tokom nedavne eskalacije, podsjeća agencija DPA.

Naftovod "Istok-Zapad" omogućava transportovanje velikih količina nafte iz Persijskog zaliva do Crvenog mora zaobilaženjem Ormuskog moreuza, gdje je brodarski saobraćaj ozbiljno poremećen usljed sukoba SAD i Irana.

Naftovod je bio zatvoren na neko vrijeme poslije napada sredinom septembra, ali je od tada nastavio sa radom.