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Bijela kuća hitno blokirana! Uzbuna u Vašingtonu, reagovala Tajna služba

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АТВ редакција
09.11.2026 16:44

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Pripadnik američke Tajne službe iz tima za protivsnajpersko djelovanje nadgleda područje Bijele kuće u Vašingtonu, u ponedjeljak, 9. novembra 2026. godine.
Foto: Tanjug/AP Photo/Alex Brandon

Jedna osoba je u ponedjeljak ujutru automobilom uletjela u park sjeverno od Bijele kuće, zbog čega je predsjednička rezidencija stavljena pod privremenu blokadu.

Oko 10.00 časova po istočnoameričkom vremenu, Tajna služba je naložila većini novinara u Bijeloj kući da uđu u zgradu i ostanu unutra.

Ubrzo potom, na platformi Iks pojavio se snimak na kojem se vidi kako vozač automobilom udara u znak u parku Lafajet skver, koji se nalazi neposredno sjeverno od Bijele kuće. Na snimku se vidi i kako vozač izlazi iz automobila iz kojeg kulja dim, nakon čega dolazi do sukoba sa saveznim zvaničnicima.

Za sada nije poznato da li je riječ o namjernom činu ili nesreći. Predsjednik SAD Donald Tramp u tom trenutku nalazio se u Bijeloj kući.

(Kurir)

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Bijela kuća

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tajna služba

Vašington

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