Jedna osoba je u ponedjeljak ujutru automobilom uletjela u park sjeverno od Bijele kuće, zbog čega je predsjednička rezidencija stavljena pod privremenu blokadu.

Oko 10.00 časova po istočnoameričkom vremenu, Tajna služba je naložila većini novinara u Bijeloj kući da uđu u zgradu i ostanu unutra.

Ubrzo potom, na platformi Iks pojavio se snimak na kojem se vidi kako vozač automobilom udara u znak u parku Lafajet skver, koji se nalazi neposredno sjeverno od Bijele kuće. Na snimku se vidi i kako vozač izlazi iz automobila iz kojeg kulja dim, nakon čega dolazi do sukoba sa saveznim zvaničnicima.

BREAKING: White House press corps reportedly evacuated by USSS after someone crashed a vehicle into a sign near the White House and fighting with Secret Service and National Guard. https://t.co/QqV7azZPiQ — Breaking911 (@Breaking911) November 9, 2026

Za sada nije poznato da li je riječ o namjernom činu ili nesreći. Predsjednik SAD Donald Tramp u tom trenutku nalazio se u Bijeloj kući.

(Kurir)