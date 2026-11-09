Najmanje 13 ljudi poginulo je nakon što je čamac sa migrantima potonuo kod obale ostrva Krit, saopštila je grčka obalska straža.

U saopštenju se navodi da je spaseno 18 ljudi, od kojih su svi državljani Sudana. Četvoro preživjelih prebačeno je u bolnicu, uključujući dijete, prenijela je agencija Anadolija.

Nadležni organi saopštili su da nije jasno šta je uzrokovalo smrt ljudi, ali vjeruju da je čamac bio danima na moru jer zbog jakih vjetrova nije mogao da stigne do obale.

Krit je i dalje jedna od nekoliko ključnih kapija za migrante koji pokušavaju da stignu do Evrope sa Bliskog istoka i iz Sjeverne Afrike, sa više od 22.000 od 86.400 dolazaka morskim putem od početka godine samo na to ostrvo, prenosi Srna.