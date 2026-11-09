Logo

Potonuo čamac sa migrantima kod Krita, najmanje 13 poginulih

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
АТВ редакција
09.11.2026 16:24

Komentari:

0
Spasioci iznose tijela migranata sa plovila obalske straže u luci Agija Galini na grčkom ostrvu Krit, u ponedjeljak, 9. novembra 2026. godine, nakon što je 12 ljudi pronađeno mrtvo na brodu južno od ostrva, dok je još 18 osoba spaseno.
Foto: Tanjug/Stefanos Rapanis/Eurokinissi via AP

Najmanje 13 ljudi poginulo je nakon što je čamac sa migrantima potonuo kod obale ostrva Krit, saopštila je grčka obalska straža.

U saopštenju se navodi da je spaseno 18 ljudi, od kojih su svi državljani Sudana. Četvoro preživjelih prebačeno je u bolnicu, uključujući dijete, prenijela je agencija Anadolija.

Nadležni organi saopštili su da nije jasno šta je uzrokovalo smrt ljudi, ali vjeruju da je čamac bio danima na moru jer zbog jakih vjetrova nije mogao da stigne do obale.

Krit je i dalje jedna od nekoliko ključnih kapija za migrante koji pokušavaju da stignu do Evrope sa Bliskog istoka i iz Sjeverne Afrike, sa više od 22.000 od 86.400 dolazaka morskim putem od početka godine samo na to ostrvo, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Grčka

Migranti

preminuli

utapanje

Krit

spasavanje

Komentari (0)

Više iz rubrike

Španija izdala crveno upozorenje

Svijet

Španija izdala crveno upozorenje

50 min

0
Dim se diže nakon eksplozije u željezari „Habaš“ u Izmiru, u Turskoj, u ponedjeljak, 9. novembra 2026. godine.

Svijet

Broj žrtava eksplozije u turskoj željezari porastao na deset

1 h

0
Novi incident na aerodromu u Pragu: Plafon se urušio drugi put za manje od mjesec dana

Svijet

Novi incident na aerodromu u Pragu: Plafon se urušio drugi put za manje od mjesec dana

1 h

0
Kruzeri plove morem

Svijet

Čovjek pao sa kruzera: Spasen nakon devet sati provedenih u vodi

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima