Novi incident na aerodromu u Pragu: Plafon se urušio drugi put za manje od mjesec dana

Dio spuštenog plafona u Terminalu 1 Aerodroma „Vaclav Havel“ u Pragu urušio se tokom radova na rekonstrukciji ventilacionog sistema. U incidentu nije bilo povrijeđenih, a redovno odvijanje aerodromskog saobraćaja nije bilo ugroženo.

Dio spuštene plafonske konstrukcije s postavljenim ekranima urušio se u četvrtak, 5. novembra, oko 4.30 časova ujutru.

Prema informacijama koje je objavila uprava aerodroma, prostor u kojem je došlo do urušavanja prethodno je bio preventivno zatvoren i ispražnjen zbog građevinskih radova, tako da se u trenutku incidenta u njemu niko nije nalazio.

Portparolka aerodroma Denisa Hejtmankova potvrdila je da je do urušavanja došlo tokom rekonstrukcije ventilacionog sistema. Istakla je da događaj nije uticao na proces prijave putnika, niti na njihovo kretanje kroz aerodrom.

Prostor je nakon incidenta obezbijeđen, a njegovo ponovno otvaranje zavisiće od procjene bezbjednosti.

Ovo nije prvi put da se tokom radova u Terminalu 1 urušava dio plafonske konstrukcije.

Sličan incident dogodio se i 10. oktobra, kada su se u području pasoške kontrole urušili dio plafona i konstrukcija s ekranima. Tada je bezbjednosna kamera zabilježila pad konstrukcije u prostoru u kojem putnici inače čekaju na pasošku kontrolu.

Ni u tom slučaju nije bilo povrijeđenih.

Prema preliminarnim rezultatima istrage prvog incidenta, odgovornost za propuste bila je na strani izvođača građevinskih radova. Konačni zaključci čekaju se nakon stručne procjene ovlašćenog statičara.

Aerodrom je potvrdio da istražuje oba slučaja u saradnji s izvođačima građevinskih radova, dok je uzrok novog urušavanja predmet dodatne provjere.

Radovi na modernizaciji ventilacionog sistema i proširenju kapaciteta pasoške kontrole počeli su u septembru 2026. godine i odvijaju se dok aerodrom normalno funkcioniše.

Projektom je predviđeno postavljanje dodatnih pet klasičnih šaltera za pasošku kontrolu i četiri automatizovane kapije „Izi gou gejt“ (EasyGoGate), kao i proširenje prostora za čekanje putnika.

Ukupna vrijednost projekta iznosi približno 290 miliona čeških kruna, odnosno oko 260 miliona kruna bez PDV-a za građevinske radove i povezane usluge, prema objavljenim podacima o ugovoru.

Završetak radova planiran je za kraj aprila 2027. godine.

Uprava aerodroma poručuje da se radovi nastavljaju uz bezbjednosne mjere i da se prostori u kojima se izvode građevinski radovi moraju prethodno označiti, obezbijediti i zatvoriti za putnike.

Iako nijedan od dva incidenta nije izazvao povrede, ponovljeno urušavanje plafonskih konstrukcija tokom iste rekonstrukcije otvorilo je pitanja o nadzoru i bezbjednosti izvođenja radova u jednom od najprometnijih dijelova praškog aerodroma.