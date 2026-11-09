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Peking odbacio optužbe o špijunaži

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АТВ редакција
09.11.2026 14:46

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Peking grad Kina
Foto: Pexels/ Eric Prouzet

Iz kineskog Ministarstva spoljnih poslova danas su odbačene optužbe o špijunaži povezane sa aferom direktora tehnološke kompanije "Nvidija" Jensena Hvanga.

Portparol kineskog Ministarstva spoljnih poslova Guo Đijakun je optužbe ocijenio kao izmišljotine i klevetu.

Direktor "Nvidije" nedavno je pred odborom priznao da je bio nevjeran supruzi, zbog čega je kompanija pokrenula internu istragu.

Iz kompanije je saopšteno da trenutno nema nikakvog razloga za uvjerenje da su trgovinske tajne ili američka nacionalna sigurnost kompromitovani zbog direktorove afere.

Nekoliko medija pisalo je ranije da je Hvang možda postao meta strane špijunaže jer je bio u vezi sa ženom za koju američki obavještajni krugovi sumnjaju da je radila za kineske obavještajne službe.

Kineski državni list "Global tajms" takođe odbacuje optužbe, navodeći da su američki mediji "naduvali" slučaj u špijunski skandal na osnovu samo nekolicine fotografija žene "azijskog porijekla" i napora "Nvidije" da ublaži trgovinska ograničenja Kine.

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Američki dnevnik "Njujork tajms" je prošlog meseca objavio da je Hvang bio u vezi sa Alis Hvang, bivšom direktorkom singapurske kompanije "Megaspid", sa kojom nije u srodstvu.

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