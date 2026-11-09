Ko je Kineskinja zbog koje se trese milijarder

Alis Huang, kineska tehnološka menadžerka koja je navodno bila bliska s direktorom Nvidije Jensenom Huangom, prema pisanju američkih medija bila je pod sumnjom američkih vlasti da prikuplja obavještajne podatke za Peking.

Ali slučaj se ne vrti samo oko njenog odnosa s jednim od najuticajnijih ljudi u industriji vještačke inteligencije. Istražioci su, prema tim navodima, pažnju usmjerili i na firmu Megaspid Internešnal, koja se povezuje s mogućim preusmjeravanjem naprednih Nvidijinih čipova u Kinu.

O slučaju su prvi izvijestili Njujork Tajms" i "Vol Strit Žurnal", pozivajući se na izvore upoznate s američkim nadzorom. Prema tim navodima, američki zvaničnici su još prošle godine zaključili da Alis Huang pokušava doći do informacija od šefa Nvidije. Riječ je o osjetljivom području jer se Sjedinjene Države i Kina takmiče u razvoju naprednih sistema vještačke inteligencije, a Vašington ograničava izvoz najnaprednijih Nvidijinih čipova u Kinu zbog zabrinutosti za nacionalnu bezbjednosti.

O toj se ženi, koja se navodno koristi i imenom Huang Le, zasad zna relativno malo. Prema pisanju "Njujork Tajms", kineska je državljanka, govori dobro engleski i ima veze s visokim zvaničnicima i vodećim ljudima u globalnoj industriji vještačke inteligencije. Uprkos istom prezimenu, nije u rodu s Jensenom Huangom, 63-godišnjim tajvansko-američkim direktorom Nvidije. AFP je pronašao njen kratki profil na internet stranici kineske baze podataka o investicionim fondovima. U njemu se navode raniji poslovi u banci HSBC te angažman kao novinarke kineskih medijskih kuća CCTV i Hunan TV. Međutim, AFP nije uspio nezavisno potvrditi vjerodostojnost profila ni utvrditi ko ga je sastavio, prenosi "Večernji".

黄仁勋和情人Alice Huang更多照片首次曝光 https://t.co/2zOmMkOBcm — 大厂白洁 (@santoulang) November 9, 2026

Prošle sedmice mediji su počeli pisati o navodnoj bliskosti Alis Huang i direktora Nvidije Jensena Huanga, a priča je dobila novu dimenziju u nedjelju, kada je Huang zaposlenicima kompanije priznao da je bio nevjeran supruzi. Rekao im je da mu je zbog toga "duboko žao". Pritom su u javnost dospjele i fotografije i snimci njihovog druženja.

Na fotografiji sa industrijskog okupljanja 2024, objavljenoj na LinkedInu, Huang sjedi pored žene za koju se vjeruje da je Alis Huang. Njih dvoje su se ponovno našli godinu poslije, na večeri koju je šef Nvidije organizovao u kineskom restoranu u Tajpeiju tokom sajma Kompiteks. Snimci novinara prikazuju ih kako razgovaraju s ostalim uzvanicima, a u jednom trenutku Huang je grli, nakon čega ga ona ljubi u obraz. Restoran su napustili zajedno, istim automobilom.

U vrijeme kada su američke vlasti navodno počele sumnjati u njene aktivnosti, Alis Huang bila je jedna od vodećih osoba u kompaniji Megaspid Internešnal sa sjedištem u Singapuru. Kompanija iznajmljuje kompjutersku snagu drugim kompanijama za treniranje i pokretanje sistema vještačke inteligencije. Na svojim internet stranicama Megaspid se opisuje kao "ključni poslovni partner Nvidijinog poslovanja s kompjuterskim oblakom u azijsko-pacifičkoj regiji".

Na LinkedInu navodi kancelarije u Singapuru, Maleziji i Indoneziji, no profil kompanije upućuje na relativno mali broj zaposlenih. Prema podacima singapurskih vlasti, kompanija se ranije zvala 7Road Internešnal, što upućuje na moguću povezanost s kineskom firmom za razvoj videoigara 7Road. AFP je pokušao kontaktirati Megaspid na broju navedenom na njenoj internet stranici, ali osoba koja se javila rekla je da ne poznaje kompaniju i da je riječ o privatnom telefonskom broju.

Američke vlasti istraživale su Megaspid od 2024. zbog sumnje da je pomagala u preusmjeravanju Nvidijinih čipova u Kinu, objavio je "Njujork Tajms".

Prema istom izvoru, Alis Huang ispitivale su i singapurske vlasti 2025. godine. O mogućoj istrazi u Singapuru ranije je izvijestio i "Blumberg", navodeći sumnje u krijumčarenje Nvidijinih čipova u Kinu. AFP je zatražio komentar singapurske policije i ministarstva unutarnjih poslova. Megaspid je u decembru 2025. odbacio "Blumbergovo" izvještavanje, ustvrdivši da ono "sadrži obmanjujuće informacije i netačne insinuacije", uključujući tvrdnje da je firma možda učestvovala u nezakonitim transferima čipova.

Zasad, dakle, nema javno potvrđenih dokaza da je Alis Huang počinila špijunažu ili da je Megaspid nezakonito prebacivao čipove u Kinu.

Oglasio se Tramp

Spomenimo i da je američki predsjednik Donald Tramp stao u obranu izvršnog direktora Nvidije Jensena Huanga nakon što je ovaj priznao da je bio nevjeran supruzi.

"Mislim da je on častan čovjek. Vjerovatno ima opravdanje za to. Treba čuti njegovu stranu priče", rekao je Tramp novinarima u nedjelju, odgovarajući na pitanje je li trebao ranije reagovati na obavještajne informacije o Huangu.

Dodao je da s direktorom Nvidije nije razgovarao o slučaju, ali da je obavio "nevjerovatan posao" za SAD i da bi trebao ostati na čelu kompanije. Tramp je pritom rekao da bi Huanga poveo i na svoje predstojeće putovanje u Aziju, iako još nije odlučio hoće li mu se direktor Nvidije pridružiti.

Huang je u nedjelju u poruci zaposlenicima priznao da je bio nevjeran supruzi te da je svojim postupcima povrijedio nju i njihovu djecu. Ispričao se i kolegama, upravnom odboru, poslovnim partnerima i akcionarima, poručivši da preuzima punu odgovornost za svoje postupke.

Istakao je i da je potpuno posvećen Nvidiji te da će sarađivati u istrazi. Upravni odbor kompanije objavio je da pokreće nezavisnu istragu kako bi utvrdio je li Huang bio meta strane obavještajne operacije. Istragu će nadzirati odbor nezavisnih direktora uz pomoć spoljnih pravnih savjetnika. Nvidia je pritom naglasila da zasad nema razloga vjerovati da su ugroženi američka nacionalna bezbjednost ili poslovne tajne kompanije.