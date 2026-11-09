Čovjek pao sa kruzera: Spasen nakon devet sati provedenih u vodi

Pijanista koji je pao sa kruzera kompanije "Rojal Karinijen" u Tihi okean pronađen je oko 32 kilometra od kalifornijske obale, nakon što je devet sati proveo u vodi, saopštili su danas američki zvaničnici.

Dva ribara su uočila čovjeka u moru u blizini ostrva Katalina u petak, prenosi CBS.

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"Ja sam rekao 'da, to je ljudsko biće, zaustavite brod", izjavio je Grant Garet, koji je zajedno sa Šonom Nortonom primjetio čovjeka u okeanu.

Ribari su naveli da je čovjek koji je spasen iz mora rekao da je pijanista koji je putovao kruzerom "Ovacije mora" sa 14 paluba.

Muškarac, čiji identitet još nije otkriven, prevezen je u bolnicu u stabilnom stanju, saopštila je američka Obalska straža.

Spasioci su naveli da je pijanista, prema njihovim procjenama, pao u okean oko 2.30 sati, oko devet sati prije nego što je otkriven.

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"Nalazio se oko 24 do 32 kilometra od obale, praktično usred okeana", rekao je šef spasilačkog bataljona Njuport Bič, Adam Jasenda.

(Tanjug)