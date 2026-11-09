Španija izdala crveno upozorenje

Autor:ATV redakcija
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Državna meteorološka agencija Španije saopštila je da je izdala najviše, crveno upozorenje na obilne padavine u pojedinim dijelovima zemlje.
"Ekstremna opasnost. Poplave i veliki porast nivoa vode. Maksimalan oprez!", napisano je na "Iks" nalogu Agencije.
Prema navodima Agencije, upozorenje se odnosi na sjever provincije Kaseres u oblasti Ekstramadura i jug provincije Avila u oblasti Kastilja i Leon, prenosi Srna.
Upozorenje će biti na snazi do sutra uveče.
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