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Foto: Tanjug/Ali Ihsan Ciftci/IHA via AP

Broj žrtava eksplozije u željezari u turskom gradu Izmiru porastao je na deset, a 15 lica je povrijeđeno, izjavio je regionalni guverner Sulejman Erban.

Prethodno je list "Aksam" prenio da se eksplozija dogodila u željezari "Habas", u provinciji Izmir. Mediji su ranije javili da je poginulo šest osoba. Za sada nije poznat uzrok nesreće, prenosi Srna.

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