Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Broj žrtava eksplozije u željezari u turskom gradu Izmiru porastao je na deset, a 15 lica je povrijeđeno, izjavio je regionalni guverner Sulejman Erban.
Prethodno je list "Aksam" prenio da se eksplozija dogodila u željezari "Habas", u provinciji Izmir.
Mediji su ranije javili da je poginulo šest osoba.
Za sada nije poznat uzrok nesreće, prenosi Srna.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu