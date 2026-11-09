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Broj žrtava eksplozije u turskoj željezari porastao na deset

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АТВ редакција
09.11.2026 15:50

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Dim se diže nakon eksplozije u željezari „Habaš“ u Izmiru, u Turskoj, u ponedjeljak, 9. novembra 2026. godine.
Foto: Tanjug/Ali Ihsan Ciftci/IHA via AP

Broj žrtava eksplozije u željezari u turskom gradu Izmiru porastao je na deset, a 15 lica je povrijeđeno, izjavio je regionalni guverner Sulejman Erban.

Prethodno je list "Aksam" prenio da se eksplozija dogodila u željezari "Habas", u provinciji Izmir.

Mediji su ranije javili da je poginulo šest osoba.

Za sada nije poznat uzrok nesreće, prenosi Srna.

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Tagovi :

Turska

Eksplozija

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