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Vodafon u Njemačkoj otpušta 2.300 radnika

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АТВ редакција
09.11.2026 16:40

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Zgrada Rajhstaga u Berlinu sa njemačkom zastavom na vedrom plavom nebu tokom dana.
Foto: pexels/Claudia Solano

Telekomunikaciona grupa "Vodafon" otpustiće 2.300 ljudi u Njemačkoj u okviru programa smanjenja troškova i restrukturisanja poslovanja u ovoj zemlji, izjavio je direktor kompanije Marsel de Grut.

On je rekao zaposlenima da će oko 2.300 radnih mjesta biti ukinuto ili će zaposleni biti premješteni u naredne dvije godine kao dio sveobuhvatne reorganizacije.

"Vodafon" u Njemačkoj zapošljava oko 12.000 ljudi.

Mrežni operater sa sjedištem u Diseldorfu opravdao je paket mjera potrebom za pojednostavljenjem struktura i obnavljanjem konkurentnosti kompanije nakon pada broja korisnika tokom prethodnih godina, prenijela je agencija DPA.

Pored ušteda na materijalnim i operativnim troškovima, očekuje se da će odjeljenje za ljudske resurse posebno doprinijeti smanjenju troškova. Ušteda će se ostvariti i većom upotrebom vještačke inteligencije, prenosi Srna.

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Tagovi :

Njemačka

Radnici

otpuštanje radnika

Vodafon

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