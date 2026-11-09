Vodafon u Njemačkoj otpušta 2.300 radnika

Telekomunikaciona grupa "Vodafon" otpustiće 2.300 ljudi u Njemačkoj u okviru programa smanjenja troškova i restrukturisanja poslovanja u ovoj zemlji, izjavio je direktor kompanije Marsel de Grut.

On je rekao zaposlenima da će oko 2.300 radnih mjesta biti ukinuto ili će zaposleni biti premješteni u naredne dvije godine kao dio sveobuhvatne reorganizacije.

"Vodafon" u Njemačkoj zapošljava oko 12.000 ljudi.

Mrežni operater sa sjedištem u Diseldorfu opravdao je paket mjera potrebom za pojednostavljenjem struktura i obnavljanjem konkurentnosti kompanije nakon pada broja korisnika tokom prethodnih godina, prenijela je agencija DPA.

Pored ušteda na materijalnim i operativnim troškovima, očekuje se da će odjeljenje za ljudske resurse posebno doprinijeti smanjenju troškova. Ušteda će se ostvariti i većom upotrebom vještačke inteligencije, prenosi Srna.