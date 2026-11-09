Plata do 2.500 evra: Posao na Antarktiku ima nekoliko neobičnih uslova

Zamislite da vam je posao da svakog jutra posmatrate pingvine, brojite njihova jaja, dočekujete turiste i šaljete razglednice sa jednog od najudaljenijih mjesta na planeti. Za to možete da zaradite i do 2.500 evra mjesečno, uz obezbijeđene hranu i smještaj.

Međutim, iza ove nesvakidašnje poslovne ponude kriju se uslovi zbog kojih bi mnogi dobro razmislili prije nego što spakuju kofere.

Britanska organizacija UK Antarktik Heritage Trust svake godine angažuje mali tim ljudi za rad u Port Lokroju, nekadašnjoj britanskoj bazi na Antarktiku, koja je danas muzej, turistička atrakcija i dom jedne od najneobičnijih pošta na svijetu.

Kako prenosi BIZLajf, radno mjesto nalazi se na ostrvu Gudije, u Palmerovom arhipelagu, na prostoru približno velikom kao fudbalski teren.

Tokom antarktičkog ljeta, od novembra do marta, ovo izolovano mjesto posjećuje između 10.000 i 18.000 turista, uglavnom putnika sa ekspedicijskih kruzera.

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Zaposleni ih dočekuju, upoznaju sa istorijom baze, prodaju suvenire i obrađuju razglednice. Tokom jedne sezone kroz njihove ruke prođe više od 80.000 pošiljaka.

Ipak, najveću pažnju privlači jedan potpuno drugačiji zadatak.

Posao podrazumijeva brojanje oko 1.000 pingvina

Na ostrvu živi kolonija od približno 1.000 gentu pingvina, čije se razmnožavanje prati već decenijama.

Zadatak zaposlenih jeste da bilježe broj gnijezda, jaja i mladunaca, kao i promjene u populaciji. Prikupljeni podaci koriste se za naučna istraživanja i praćenje uticaja turizma na život ovih životinja.

Program se sprovodi od 1996. godine, u saradnji sa Britanskim antarktičkim institutom.

Tokom decembra 2024. godine na ostrvu je evidentirano 571 gnijezdo i 938 jaja. Posmatranje se nastavlja i nakon izleganja mladunaca, kada zaposleni ponovo izlaze na teren i bilježe rezultate.

Međutim, svakodnevica na ovom neobičnom radnom mjestu nije ni približno toliko romantična koliko izgleda na fotografijama.

Plata do 2.500 evra, ali tuširanje jednom nedjeljno

Mjesečna zarada zavisi od radnog mjesta i kreće se od 1.449 do 2.096 britanskih funti, odnosno približno od 1.700 do 2.500 evra.

Organizacija obezbjeđuje smještaj, hranu i toplu odjeću, ali na ostrvu gotovo da nema pogodnosti koje većina ljudi smatra osnovnim.

Prije svega, nema tekuće vode. Pijaća voda doprema se brodovima u kanisterima od 20 litara, a zaposleni mogu da se tuširaju uglavnom samo jednom nedjeljno.

Ako loše vrijeme spriječi dolazak brodova, period bez tuširanja može da potraje čak dvije nedjelje. Ni korišćenje toaleta nije jednostavno. On je prenosiv, a zaposleni moraju svakodnevno ručno da ga prazne.

Električna energija dobija se isključivo iz solarnih panela, pa nema korišćenja uređaja koji troše mnogo struje, poput fena za kosu ili mikrotalasne pećnice.

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Ne postoji ni klasična mobilna mreža, dok je komunikacija sa spoljnim svijetom moguća putem satelitske veze ili interneta sa brodova koji pristaju u blizini.

Spavanje na sprat, temperatura svega 15 stepeni

Članovi tima žive zajedno u obnovljenoj baraci, gdje spavaju na krevetima na sprat.

Temperatura u unutrašnjosti objekta održava se na približno 14 do 15 stepeni, dok se napolju kreće između minus pet i plus pet stepeni.

Pored rada sa turistima i praćenja pingvina, zaposleni moraju da čiste snijeg, istovaraju teret sa brodova i prenose kutije teške do 15 kilograma.

Zbog toga je dobra fizička kondicija jedan od najvažnijih uslova za prijavu.

Zanimljivo je da naučno obrazovanje nije neophodno, niti postoji gornja starosna granica. Kandidati moraju imati najmanje 18 godina, biti spremni za fizički zahtjevan rad i poštovati zabranu pušenja.

Postoji, međutim, još jedno ograničenje koje ovu priliku čini nedostupnom mnogim zainteresovanima.

Ko može da se prijavi?

Kandidati moraju da žive u Velikoj Britaniji i imaju važeće pravo na rad u toj zemlji.

To znači da posao nije otvoren za sve zainteresovane iz drugih država, bez obzira na njihove kvalifikacije i spremnost da provedu nekoliko mjeseci na Antarktiku.

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Takođe, ponuđeni iznosi nisu neto zarade. Angažovani rade kao samozaposlena lica i sami snose odgovornost za plaćanje poreza.

Prijave za sezonu 2026/2027. već su završene, dok se novi konkurs očekuje početkom 2027. godine.

Za one koji ne ispunjavaju uslove, ali žele da doprinesu očuvanju antarktičke prirode, organizacija nudi mogućnost simboličnog usvajanja pingvina.

Paket uključuje sertifikat, plišanu igračku, razglednicu sa Antarktika i obavještenja o životu kolonije, dok se prikupljena sredstva koriste za zaštitu životinja. Tako posao koji na prvi pogled djeluje kao idealna prilika za ljubitelje prirode zapravo predstavlja ozbiljan test izdržljivosti.

Plata do 2.500 evra, život među pingvinima i pogled na ledene predjele zvuče primamljivo, ali nekoliko mjeseci bez svakodnevnog tuširanja, privatnosti i uobičajenog komfora ipak nisu za svakoga.