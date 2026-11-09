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Erdogan: U željezari poginulo 16 ljudi

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АТВ редакција
09.11.2026 17:50

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Turski predsednik Redžep Tajip Erdogan razgovarao je sa južnokorejskim predsednikom Li Dže Mjungom tokom njihovog sastanka u predsedničkoj Plavoj kući u Seulu, Južna Koreja, u utorak, 3. novembra 2026. godine.
Foto: Tanjug/Jeon Heon Kyun/Pool Photo via AP

Šesnaest ljudi poginulo je od eksplozije u željezari na zapadu Turske, izjavio je predsjednik Redžep Tajip Erdogan nakon sjednice Vlade.

Eksplozija se dogodila oko podneva u željezari "Habas" u priobalnoj provinciji Izmir, saopšteno je ranije iz kancelarije guvernera.

Prema prvim nalazima, nesreća se dogodila kada je kran sa plafona željezare pao u peć tokom procesa livenja tečnog čelika, prenosi Srna.

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Snimci koje su emitovale lokalne televizijske stanice prikazuju velike oblake sive prašine dok se dižu iznad postrojenja.

Povrijeđeni su prebačeni u regionalne bolnice, a troje od 14 njih su u teškom stanju, navodi se u izvještajima.

Operacije potrage i spasavanja su u toku da bi se stiglo do 10 ljudi koji su još zarobljeni ispod ruševina.

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Tagovi :

Turska

Eksplozija

željezara

Redžep Tajip Erdogan

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