Erdogan: U željezari poginulo 16 ljudi

Šesnaest ljudi poginulo je od eksplozije u željezari na zapadu Turske, izjavio je predsjednik Redžep Tajip Erdogan nakon sjednice Vlade.

Eksplozija se dogodila oko podneva u željezari "Habas" u priobalnoj provinciji Izmir, saopšteno je ranije iz kancelarije guvernera.

Prema prvim nalazima, nesreća se dogodila kada je kran sa plafona željezare pao u peć tokom procesa livenja tečnog čelika, prenosi Srna.

Svijet Broj žrtava eksplozije u turskoj željezari porastao na deset

Snimci koje su emitovale lokalne televizijske stanice prikazuju velike oblake sive prašine dok se dižu iznad postrojenja.

Povrijeđeni su prebačeni u regionalne bolnice, a troje od 14 njih su u teškom stanju, navodi se u izvještajima.

Operacije potrage i spasavanja su u toku da bi se stiglo do 10 ljudi koji su još zarobljeni ispod ruševina.