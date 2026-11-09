Erdogan: U željezari poginulo 16 ljudi

Autor:ATV redakcija
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Šesnaest ljudi poginulo je od eksplozije u željezari na zapadu Turske, izjavio je predsjednik Redžep Tajip Erdogan nakon sjednice Vlade.
Eksplozija se dogodila oko podneva u željezari "Habas" u priobalnoj provinciji Izmir, saopšteno je ranije iz kancelarije guvernera.
Prema prvim nalazima, nesreća se dogodila kada je kran sa plafona željezare pao u peć tokom procesa livenja tečnog čelika, prenosi Srna.
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Broj žrtava eksplozije u turskoj željezari porastao na deset
Snimci koje su emitovale lokalne televizijske stanice prikazuju velike oblake sive prašine dok se dižu iznad postrojenja.
Povrijeđeni su prebačeni u regionalne bolnice, a troje od 14 njih su u teškom stanju, navodi se u izvještajima.
Operacije potrage i spasavanja su u toku da bi se stiglo do 10 ljudi koji su još zarobljeni ispod ruševina.
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