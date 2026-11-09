Tajna prostorija u vili bivšeg predsjednika Paragvaja: Iza skrivenih vrata pronađen trezor s izraelskim sistemom

Paragvajska policija i tužilaštvo pretresli su u nedjelju ljetnu vilu smijenjenog predsjednika Santijaga Penje (Santiago Peña), a tokom akcije otkrivena su skrivena vrata iza kojih se, prema pisanju lokalnih medija, nalazi trezor sa naprednim sigurnosnim sistemom.

Kako prenosi paragvajski list ABC Kolor (ABC Color), pozivajući se na tužioce koji su učestvovali u pretresu, riječ je o trezoru sakrivenom iza lažnog zida, koji je navodno opremljen izraelskim sigurnosnim sistemom i čitačem šarenice oka.

Pretres je započeo oko 19 časova po lokalnom vremenu u naselju Sijervo Kua (Ciervo Cuá), u San Bernardinu, turističkom mjestu u departmanu Kordiljera, udaljenom približno 50 kilometara od paragvajske prestonice Asunsiona.

Tužilaštvo Paragvaja potvrdilo je da je izvršen pretres nekretnine bivšeg predsjednika u okviru slučaja koji se odnosi na Ueno banku (Ueno Bank). Akciju su predvodili tužioci Silvija Gonzales, Kristijan Benites i Elena Fjore.

#Atento | La Fiscalía de Paraguay halló una bóveda oculta detrás de una pared falsa durante un allanamiento en la mansión de verano del expresidente Santiago Peña, ubicada en San Bernardino. El operativo se realizó en el marco de las investigaciones por el caso Ueno Bank. La bóveda cuenta con un sofisticado sistema de seguridad de fabricación israelí — Diario La República (@larepublica_co) November 9, 2026

Međutim, u zvaničnom saopštenju tužilaštva nije pomenuto postojanje trezora.

ABC Kolor je naknadno objavio snimke iz unutrašnjosti vile, na kojima se vidi hodnik koji vodi do skrivenih vrata. Prema informacijama ovog lista, vrata su zaštićena digitalnom šifrom i tehnologijom za prepoznavanje lica, zbog čega istražioci nisu uspjeli da ih otvore.

Iako su pojedini mediji objavili da se iza vrata nalazi trezor, ta informacija zasad nije zvanično potvrđena. Nije poznato ni šta se nalazi u skrivenoj prostoriji.

O postojanju trezora sa savremenim sistemom zaštite ranije je izvještavao i paragvajski list Ultima Ora (Última Hora), ali bez dodatnih informacija o njegovom sadržaju.

Nadležni organi do nedjelje uveče nisu saopštili ni da li su tokom pretresa pronađeni i zaplijenjeni predmeti koji bi mogli biti značajni za istragu.

Pored skrivene prostorije, pažnju istražilaca privukao je i način finansiranja izgradnje luksuzne nekretnine.

Prema pisanju ABC Kolora, izgradnja vile koštala je približno 1,2 miliona dolara, a Penja je 13. maja 2024. godine za nju podigao dva kredita kod Ueno banke.

Kolaps ove banke prošle sedmice izazvao je ozbiljnu političku krizu u Paragvaju.

Iz tužilaštva je potvrđeno da se pretres sprovodi u okviru istrage protiv bivšeg predsjednika, koji se sumnjiči za zloupotrebu povjerenja u svojstvu podstrekača, kao i za upravljanje u sopstvenu korist u svojstvu izvršioca.

Penja je smijenjen u petak, nakon postupka opoziva, a trenutno se nalazi u pritvoru u jednom vojnom objektu u Asunsionu.

Bivši predsjednik odbacuje sve optužbe koje mu se stavljaju na teret.