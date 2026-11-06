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Uhapšen osumnjičeni za seriju krvavih napada: Osam osoba ubijeno

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АТВ редакција
06.11.2026 07:08

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Osam osoba je ubijeno, a jedna je teško povrijeđena u nizu pucnjava u provinciji Afjonkarahisar na zapadu Turske. Osumnjičeni za napade uhapšen je nakon što je pobjegao sa mjesta zločina.
Foto: X/printscreen

Osam osoba je ubijeno, a jedna je teško povrijeđena u nizu pucnjava u provinciji Afjonkarahisar na zapadu Turske. Osumnjičeni za napade uhapšen je nakon što je pobjegao sa mjesta zločina.

Žrtve su pronađene na nekoliko lokacija, u tri odvojena vozila, prenosi Bi-Bi-Si.

Policija je najprije pronašla vozilo osumnjičenog, u kojem su se nalazili sačmarica i municija. Ubrzo nakon toga, vlasti susjedne provincije Eskišehir saopštile su da je osumnjičeni uhapšen.

Među žrtvama i prosvjetni radnici

Vlasti Afjonkarahisara objavile su na društvenoj mreži Iks da su među ubijenima i dvije prosvjetne radnice iz srednje škole.

Prema navodima agencije Anadolija, tri osobe ubijene su u blizini sela Ajazini, a još tri kod sela Kijir.

U mjestu Jukaritandir pronađene su dvije povrijeđene žene, koje su kasnije preminule u bolnici. Prema izvještajima, među ubijenima su i dva nastavnika.

Potraga i hapšenje

Snimci nadzornih kamera, koje su objavili turski mediji, prikazuju muškarca u crnoj jakni, bijelim pantalonama i naočarima kako drži dugo vatreno oružje pored crvenog minibusa.

Lokalni mediji izvijestili su da je policija blokirala puteve koji vode prema pogođenim selima i pokrenula opsežnu operaciju potrage za osumnjičenim.

Motiv i okolnosti ovog zločina zasad nisu poznati.

(Avaz)

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