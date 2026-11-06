Više od 3.000 tarantula zaplijenjeno je na aerodromu u Limi, glavnom gradu Perua, tokom pokušaja njihovog krijumčarenja u Njemačku, saopštile su peruanske vlasti.

Pauci su bili sakriveni u prljavim čarapama raspoređenim u tri kofera, koje su nosila dva njemačka i jedan poljski državljanin, saopštila je peruanska Nacionalna služba za šume i divlje životinje (SERFOR), prenosi agencija AFP.

Krijumčarenje je otkriveno tokom rutinskog carinskog pregleda na Međunarodnom aerodromu „Horhe Čaves“, nakon što su službenici primijetili neobično kretanje u prtljagu.

„Primijetili smo da se neki od njih kreću. Bilo je i malih i velikih“, rekla je Kora Suarez, tehničarka za nadzor divljih životinja iz SERFOR-a.

Ilegalna trgovina divljim životinjama izuzetno unosna

Prema njenim riječima, jedna tarantula u Evropi može se prodati za oko 500 evra, što znači da bi vrijednost zaplijenjenih pauka na ilegalnom tržištu mogla dostići čak 1,5 miliona evra.

Pronađene tarantule potiču iz različitih dijelova Perua i bile su u različitim fazama razvoja – od jaja i tek izleglih mladunaca do odraslih jedinki.

Trojicu Evropljana osumnjičenih za krijumčarenje uhapsila je policija specijalizovana za krivična djela protiv životne sredine. SERFOR je najavio da će protiv njih biti pokrenut krivični postupak.

Ilegalna trgovina divljim životinjama izuzetno je unosna kriminalna djelatnost koja, prema podacima Interpola, godišnje u svijetu ostvaruje oko 20 milijardi dolara prihoda.

Takva trgovina jedan je od glavnih uzroka gubitka biološke raznovrsnosti na planeti.

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