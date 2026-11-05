Detalji pucnjave u pošti: Službenica ispalila više hitaca

Autor:ATV redakcija
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Službenica pošte ranila je danas vatrenim oružjem dvoje kolega u glavnoj pošti u De Mojnu, glavnom gradu američke savezne države Ajove, nakon čega je uhapšena u blizini, saopštile su vlasti.
Jedan zaposleni je zadobio povrede prilikom pada dok je pokušavao da pobjegne, prenosi Asošiejted pres.
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Prema navodima policije, nijedna od povreda nije opasna po život.
"Svi su u bolnici i trenutno im se pruža pomoć", rekao je narednik policije De Mojna Pol Perizek.
Kako je naveo, riječ je o dvije žene i jednom muškarcu i svi su u stabilnom stanju.
Pucnjava se dogodila na drugom spratu objekta, u dijelu koji nije dostupan javnosti.
Prema riječima svjedoka, čulo se između 10 i 12 hitaca.
Perizek je naveo da su policajci stigli na lice mjesta u roku od tri minuta i brzo uhapsili osumnjičenu, koja je privedena na obližnjoj biciklističkoj stazi bez pružanja otpora.
Policija je pozive o pucnjavi počela da prima oko 9.10 časova po lokalnom vremenu, a osumnjičena je lišena slobode u 9.21 časova.
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Vlasti nisu odmah otkrile identitet osobe osumnjičene za pucnjavu.
Portparol Inspekcijske službe Pošte SAD naveo je u imejlu da ta služba, zajedno sa lokalnim, državnim i saveznim organima za sprovođenje zakona, istražuje ovaj incident.
(Tanjug)
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