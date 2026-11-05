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Detalji pucnjave u pošti: Službenica ispalila više hitaca

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АТВ редакција
05.11.2026 22:39

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Policajci stoje ispred pošte tokom intervencije povodom pucnjave u De Mojnu, u Ajovi, u četvrtak, 5. novembra 2026.
Foto: Tanjug/AP/Charlie Neibergall

Službenica pošte ranila je danas vatrenim oružjem dvoje kolega u glavnoj pošti u De Mojnu, glavnom gradu američke savezne države Ajove, nakon čega je uhapšena u blizini, saopštile su vlasti.

Jedan zaposleni je zadobio povrede prilikom pada dok je pokušavao da pobjegne, prenosi Asošiejted pres.

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Prema navodima policije, nijedna od povreda nije opasna po život.

"Svi su u bolnici i trenutno im se pruža pomoć", rekao je narednik policije De Mojna Pol Perizek.

Kako je naveo, riječ je o dvije žene i jednom muškarcu i svi su u stabilnom stanju.

Pucnjava se dogodila na drugom spratu objekta, u dijelu koji nije dostupan javnosti.

Prema riječima svjedoka, čulo se između 10 i 12 hitaca.

Perizek je naveo da su policajci stigli na lice mjesta u roku od tri minuta i brzo uhapsili osumnjičenu, koja je privedena na obližnjoj biciklističkoj stazi bez pružanja otpora.

Policija je pozive o pucnjavi počela da prima oko 9.10 časova po lokalnom vremenu, a osumnjičena je lišena slobode u 9.21 časova.

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Vlasti nisu odmah otkrile identitet osobe osumnjičene za pucnjavu.

Portparol Inspekcijske službe Pošte SAD naveo je u imejlu da ta služba, zajedno sa lokalnim, državnim i saveznim organima za sprovođenje zakona, istražuje ovaj incident.

(Tanjug)

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