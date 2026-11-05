Od virusa zapadnog Nila preminulo 12 osoba

Foto: Tanjug/AP/Rick Bowmer

U Holandiji je od virusa zapadnog Nila preminulo 12 ljudi, saopšteno je iz holandskog Nacionalnog instituta za javno zdravlje i ekologiju.

Prema podacima Instituta, zaraženo je 77 osoba. Groznica zapadnog Nila je zarazno oboljenje, a neki od simptoma su visoka temperatura, glavobolja, bol u mišićima i osip. (Srna)

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