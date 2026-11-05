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Uhapšen osumnjičeni za ubistvo osam osoba u Turskoj

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АТВ редакција
05.11.2026 21:58

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Lisice na rukama ženska ruka
Foto: Pexel/Kindel Media

Uhapšen je osumnjičeni za ubistvo osam osoba u turskoj provinciji Afionkarahisar, javili su turski mediji.

Vlasti Afionkarahisara objavile su na Iksu da su ubijene dvije prosvjetne radnice u srednjoj školi.

Napadač je iz sačmarice ubio pet osoba u dva automobila u oblasti Ihsanije, a još troje ljudi na drugoj lokaciji.

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Motiv ili okolnosti zločina još nisu poznati, prenosi njemačka DPA.

Policija je prvo pronašla vozilo osumnjičenog, u kojem su bili sačmarica i municija, a ubrzo potom su vlasti susjedne provincije Eskišehir objavile da je osumnjičeni uhapšen.

(Srna)

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Turska

Ubistvo

hapšenje

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