Uhapšen osumnjičeni za ubistvo osam osoba u Turskoj

Uhapšen je osumnjičeni za ubistvo osam osoba u turskoj provinciji Afionkarahisar, javili su turski mediji.

Vlasti Afionkarahisara objavile su na Iksu da su ubijene dvije prosvjetne radnice u srednjoj školi.

Napadač je iz sačmarice ubio pet osoba u dva automobila u oblasti Ihsanije, a još troje ljudi na drugoj lokaciji.

Svijet Preminuo prota Vojislav Bilbija: Bio dugogodišnji ispovjednik srpskih zatvorenika u Hagu

Motiv ili okolnosti zločina još nisu poznati, prenosi njemačka DPA.

Policija je prvo pronašla vozilo osumnjičenog, u kojem su bili sačmarica i municija, a ubrzo potom su vlasti susjedne provincije Eskišehir objavile da je osumnjičeni uhapšen.

(Srna)