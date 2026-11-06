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Ruska vakcina protiv raka u upotrebi od 2027. godine

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АТВ редакција
06.11.2026 07:08

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Vakcina
Foto: pexels/SHVETS production

Rusija je završila preklinička ispitivanja vakcine protiv raka dendritičnih ćelija "CaTeVac", saopštila je pres služba potpredsednice vlade Tatjane Golikove.

"Očekuje se da će se proizvod koristiti kod pacijenata sa sarkomima mekih tkiva počev od 2027. godine", saopštila kancelarija Golikove nakon sastanka odbora za nacionalni projekat "Nove tehnologije za očuvanje zdravlja".

Objasnili su da je trenutno u toku priprema dokumentacije za dobijanje dozvole za proizvodnju i kliničku upotrebu vakcine.

Napominje se da je razvoj ruske vakcine usmjeren na učenje imunog sistema pacijenta da prepozna i uništi ćelije tumora.

Vakcina će se koristiti za liječenje melanoma, raka bubrega, primarnih tumora centralnog nervnog sistema i malignih tumora gdje je standardna terapija iscrpela svoj potencijal, prenosi RT Balkan.

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vakcinacija

Vakcina

Rusija

Rak

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