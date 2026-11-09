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Da li se konačno sprema kraj rata?

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АТВ редакција
09.11.2026 20:37

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Da li se konačno sprema kraj rata?
Foto: Tanjug / AP / Evgeniy Maloletka

Rusija i Ukrajina u neformalnim razgovorima pokazuju određenu spremnost na kompromis kada je riječ o teritorijalnim pitanjima, uoči novih mirovnih pregovora koji sutra počinju u Abu Dabiju.

Prema ocjeni američkog zvaničnika upoznatog sa pripremama za razgovore, Vašington prvi put uočava stvarnu želju ruske strane da se rat okonča, prenosi Rojters.

„Prvi put imam osjećaj da vidimo stvarnu želju ruske strane da se sve ovo završi“, izjavio je američki zvaničnik, koji je o pripremama za pregovore govorio pod uslovom anonimnosti.

Prema njegovim riječima, obje strane u razgovorima iza zatvorenih vrata pokazuju izvjesnu fleksibilnost kada je riječ o mogućoj razmjeni teritorija.

Ipak, naglasio je da bi se o teritorijalnom pitanju vjerovatno odlučivalo tek u završnoj fazi pregovora, nakon postizanja saglasnosti o drugim ključnim pitanjima.

(B92)

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Ormuski moreuz

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