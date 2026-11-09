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Papa razgovarao sa žrtvama koje su zlostavljali katolički sveštenici

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АТВ редакција
09.11.2026 20:50

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Papa Lav XIV održava svoju nedeljnu opštu audijenciju na Trgu Svetog Petra u Vatikanu, u sredu, 4. novembra 2026. godine.
Foto: Tanjug/AP Photo/Andrew Medichini

Papa Lav sastao se u Buenos Ajresu sa pet žrtava koje su zlostavljali katolički sveštenici, saopšteno je iz Vatikana.

Sastanak je trajao više od sat vremena, a papa je saslušao svjedočenja žrtava i potvrdio da je posvećen jačanju napora Rimokatoličke crkve u njihovoj zaštiti.

"Papa je razgovarao pojedinačno sa svakim od njih, slušajući njihove riječi, njihove bolne lične priče i njihove prijedloge za jačanje puteva iscjeljenja u Rimokatoličkoj crkvi", navodi se u saopštenju.

Papa Lav, prvi papa rođen u SAD, nalazi se na turneji u tri južnoameričke zemlje do 17. novembra, prenosi Srna.

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Tagovi :

papa Lav

katolička crkva

katolički sveštenik

seksualno zlostavljanje

Zlostavljanje

Vatikan

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