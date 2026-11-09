Papa Lav sastao se u Buenos Ajresu sa pet žrtava koje su zlostavljali katolički sveštenici, saopšteno je iz Vatikana.

Sastanak je trajao više od sat vremena, a papa je saslušao svjedočenja žrtava i potvrdio da je posvećen jačanju napora Rimokatoličke crkve u njihovoj zaštiti.

"Papa je razgovarao pojedinačno sa svakim od njih, slušajući njihove riječi, njihove bolne lične priče i njihove prijedloge za jačanje puteva iscjeljenja u Rimokatoličkoj crkvi", navodi se u saopštenju.

Papa Lav, prvi papa rođen u SAD, nalazi se na turneji u tri južnoameričke zemlje do 17. novembra, prenosi Srna.