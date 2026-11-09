Vlada usvojila mjere za smanjenje računa za struju

Vlada Italije usvojila je mjere za umanjenje računa za struju za domaćinstva i preduzeća od januara, izjavio je ministar energetike Gilberto Piketo Fratin.

"Mjere će rezultirati prosječnim smanjenjem od oko 15 evra po megavat-času", rekao je Fratin u saopštenju.

Rim će nadoknaditi dio troškova prirodnog gasa koji se koristi za proizvodnju električne energije, rekao je Fratin i potvrdio da su uslovi dogovoreni sa Evropskom komisijom prošlog mjeseca.

Cijene energenata predstavljaju veliku glavobolju za premijera Đorđu Meloni, koja se suočava sa sve većim protestima širom Italije zbog rasta troškova života uoči opštih izbora sljedeće godine.

Italija je u velikoj mjeri zavisna od prirodnog gasa, koji se koristi za proizvodnju gotovo polovine njene električne energije. Podaci pokazuju da to predstavlja najveći udio u EU, prenosi Srna.