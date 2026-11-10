Logo

U Njemačkoj nestala djevojčica Nudžejma Ibraković

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
АТВ редакција
10.11.2026 08:04

Komentari:

0
Nestala djevojčica Nudžejma
Foto: Privatna arhiva

U njemačkom gradu Duisburgu traga se za 14-godišnjom Nudžejmom Ibraković, koja je nestala u ponedjeljak, 2. novembra.

Porodica i bližnji uputili su apel za pomoć, moleći sve koji imaju bilo kakve informacije o djevojčici da se jave policiji.

Prema informacijama iz apela koji se dijeli na društvenim mrežama, Nudžejma je u ponedjeljak otišla u školu, ali se nakon toga nije vratila kući.

илу-јесен-магла

Društvo

Vidljivost smanjena zbog magle: U ovim dijelovima povećana opasnost od odrona

Posljednji put spominje se područje Duisburg-Majdriha, zbog čega se posebno mole stanovnici tog dijela grada i okoline da obrate pažnju i pomognu u potrazi, prenosi "Radiosarajevo".

Svi koji su je vidjeli ili imaju informacije o njenom mogućem boravištu mogu se javiti policiji na broj 110 ili na kontakt telefon 015208674107.

Porodica i bližnji mole građane da podijele apel kako bi informacija stigla do što većeg broja ljudi. Svaka pouzdana informacija može pomoći u pronalasku djevojčice.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Nestanak

potraga

Njemačka

Komentari (0)

Više iz rubrike

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov govori tokom konferencije za novinare nakon razgovora sa saudijskim ministrom spoljnih poslova, princom Fajsalom bin Farhanom el Saudom, u vili Zinaide Morozove u Moskvi, u utorak, 8. septembra 2026. godine.

Svijet

Lavrov: Sporazum Putina i Trampa već je doveo do smanjenja cijena

1 h

0
Istok-Zapad gasovod

Svijet

Napadnuta žila kucavica Saudijske Arabije

1 h

0
Abu Dabi

Svijet

Delegacije Rusije, Ukrajine i SAD za istim stolom: Počinju mirovni pregovori u Abu Dabiju

1 h

0
Žena drži iransku zastavu tokom provladine kampanje u centru Teherana, u Iranu, u ponedjeljak, 17. avgusta 2026. godine.

Svijet

Iran stoji iza teškog hakerskog napada na Francusku

10 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima