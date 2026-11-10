U Njemačkoj nestala djevojčica Nudžejma Ibraković

U njemačkom gradu Duisburgu traga se za 14-godišnjom Nudžejmom Ibraković, koja je nestala u ponedjeljak, 2. novembra.

Porodica i bližnji uputili su apel za pomoć, moleći sve koji imaju bilo kakve informacije o djevojčici da se jave policiji.

Prema informacijama iz apela koji se dijeli na društvenim mrežama, Nudžejma je u ponedjeljak otišla u školu, ali se nakon toga nije vratila kući.

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Posljednji put spominje se područje Duisburg-Majdriha, zbog čega se posebno mole stanovnici tog dijela grada i okoline da obrate pažnju i pomognu u potrazi, prenosi "Radiosarajevo".

Svi koji su je vidjeli ili imaju informacije o njenom mogućem boravištu mogu se javiti policiji na broj 110 ili na kontakt telefon 015208674107.

Porodica i bližnji mole građane da podijele apel kako bi informacija stigla do što većeg broja ljudi. Svaka pouzdana informacija može pomoći u pronalasku djevojčice.