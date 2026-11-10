Tramp: Teheran bi želio da postine dogovor sa Amerikom

Autor:ATV redakcija
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Američki predsjednik Donald Tramp rekao je da bi Teheran želio da postigne dogovor sa Amerikom.
"Mogu vam reći da bi Iran volio da postigne sporazum i saznaćemo da li će se to i desiti", naglasio je Tramp za američke medije.
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Arapska medijska kuća "El Arabija" javila je ranije da bi Amerika i Iran uskoro mogli da postignu preliminarne dogovore o nuklearnom programu Teherana u sklopu nove katarsko-pakistanske inicijative za ograničenje obogaćenja uranijuma na 3,67 odsto.
Vašington je tražio smanjenje nivoa obogaćenja iranskog uranijuma do 60 odsto.
"El Arabija" ističe da se razgovara o mogućnosti uključenja treće države radi učvršćenja dogovora o nivoima obogaćenja uranijuma, dok se razrađuju i uslovi povratka inspektora Međunarodne agencije za atomsku energiju /IAEA/, mada obim njihovog mandata još nije utvrđen.
Ukoliko bi dogovor bio postignut, Amerika bi mogla da odmrzne iranska sredstva u vrijednosti od šest do devet milijardi dolara.
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"Predložena inicijativa takođe obuhvata i hitno otvaranje Ormuskog moreuza i ukidanje pomorske blokade", navodi se u medijskom izvještaju.
(Srna)
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