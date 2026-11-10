Tramp: Teheran bi želio da postine dogovor sa Amerikom

Američki predsjednik Donald Tramp rekao je da bi Teheran želio da postigne dogovor sa Amerikom.

"Mogu vam reći da bi Iran volio da postigne sporazum i saznaćemo da li će se to i desiti", naglasio je Tramp za američke medije.

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Arapska medijska kuća "El Arabija" javila je ranije da bi Amerika i Iran uskoro mogli da postignu preliminarne dogovore o nuklearnom programu Teherana u sklopu nove katarsko-pakistanske inicijative za ograničenje obogaćenja uranijuma na 3,67 odsto.

Vašington je tražio smanjenje nivoa obogaćenja iranskog uranijuma do 60 odsto.

"El Arabija" ističe da se razgovara o mogućnosti uključenja treće države radi učvršćenja dogovora o nivoima obogaćenja uranijuma, dok se razrađuju i uslovi povratka inspektora Međunarodne agencije za atomsku energiju /IAEA/, mada obim njihovog mandata još nije utvrđen.

Ukoliko bi dogovor bio postignut, Amerika bi mogla da odmrzne iranska sredstva u vrijednosti od šest do devet milijardi dolara.

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"Predložena inicijativa takođe obuhvata i hitno otvaranje Ormuskog moreuza i ukidanje pomorske blokade", navodi se u medijskom izvještaju.

(Srna)