Logo

Tramp: Teheran bi želio da postine dogovor sa Amerikom

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
АТВ редакција
10.11.2026 08:22

Komentari:

0
Predsjednik SAD-a Donald Tramp govori tokom obilaska radova na izgradnji balske sale Bijele kuće, u srijedu, 4. novembra 2026. godine, u Vašingtonu.
Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

Američki predsjednik Donald Tramp rekao je da bi Teheran želio da postigne dogovor sa Amerikom.

"Mogu vam reći da bi Iran volio da postigne sporazum i saznaćemo da li će se to i desiti", naglasio je Tramp za američke medije.

илу-Абу Даби

Svijet

Delegacije Rusije, Ukrajine i SAD za istim stolom: Počinju mirovni pregovori u Abu Dabiju

Arapska medijska kuća "El Arabija" javila je ranije da bi Amerika i Iran uskoro mogli da postignu preliminarne dogovore o nuklearnom programu Teherana u sklopu nove katarsko-pakistanske inicijative za ograničenje obogaćenja uranijuma na 3,67 odsto.

Vašington je tražio smanjenje nivoa obogaćenja iranskog uranijuma do 60 odsto.

"El Arabija" ističe da se razgovara o mogućnosti uključenja treće države radi učvršćenja dogovora o nivoima obogaćenja uranijuma, dok se razrađuju i uslovi povratka inspektora Međunarodne agencije za atomsku energiju /IAEA/, mada obim njihovog mandata još nije utvrđen.

Ukoliko bi dogovor bio postignut, Amerika bi mogla da odmrzne iranska sredstva u vrijednosti od šest do devet milijardi dolara.

Сергеј Лавров

Svijet

Lavrov: Sporazum Putina i Trampa već je doveo do smanjenja cijena

"Predložena inicijativa takođe obuhvata i hitno otvaranje Ormuskog moreuza i ukidanje pomorske blokade", navodi se u medijskom izvještaju.

(Srna)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Donald Tramp

Amerika

Iran

Teheran

Komentari (0)

Pročitajte više

magla maglovito kolovoz smanjena vidljivost loša preglednost vozači vrijeme

Gradovi i opštine

Vazduh nezdrav u više gradova

56 min

0
Bez struje više banjalučkih ulica

Banja Luka

Bez struje više banjalučkih ulica

1 h

0
Nestala djevojčica Nudžejma

Svijet

U Njemačkoj nestala djevojčica Nudžejma Ibraković

1 h

0
Policajci na Kosovu i Metohiji u uniformama.

Srbija

Srpski lokali na udaru tzv. kosovske policije i inspekcije

1 h

0

Više iz rubrike

Nestala djevojčica Nudžejma

Svijet

U Njemačkoj nestala djevojčica Nudžejma Ibraković

1 h

0
Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov govori tokom konferencije za novinare nakon razgovora sa saudijskim ministrom spoljnih poslova, princom Fajsalom bin Farhanom el Saudom, u vili Zinaide Morozove u Moskvi, u utorak, 8. septembra 2026. godine.

Svijet

Lavrov: Sporazum Putina i Trampa već je doveo do smanjenja cijena

1 h

0
Istok-Zapad gasovod

Svijet

Napadnuta žila kucavica Saudijske Arabije

1 h

0
Abu Dabi

Svijet

Delegacije Rusije, Ukrajine i SAD za istim stolom: Počinju mirovni pregovori u Abu Dabiju

1 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima